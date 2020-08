Sony kondigt nieuw PS5 evenement aan

Sony heeft bekendgemaakt dat er een nieuw PS5 evenement onderweg is.

Spring nog niet van de bank. Volgens Sony moeten de verwachtingen niet te hoog zijn. Het bedrijf heeft inderdaad bekendgemaakt dat er een nieuwe State of Play gaat komen. Tegelijkertijd stelt Sony dat er geen grote PlayStation 5 aankondigingen zullen gaan plaatsvinden.

Het PlayStation 5 evenement legt de focus op nieuwe PS4 & VR games. Ja, dat lees je goed. Er komt dus ook wat aandacht voor de huidige generatie consoles. Verder is er wat info over nieuwe PS5 games en indie-games.

Het State of Play evenement zal aanstaande donderdag plaatsvinden. Het event duurt ongeveer 40 minuten. Voor ons Nederlanders is het feestje wat later op de avond. Deze State of Play gaat om 13:00 ’s middags Pacific Time (PT) van start. Bij ons is het dan 22:00. Dus donderdagavond om 22:00 kun je inschakelen voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de PlayStation 5.

Een releasedate of een mogelijke prijs van de PS5 hoeven we vooralsnog niet te verwachten. En daarmee vraagt Sony nog langer geduld van de gamers. En dat is stiekem toch wel een beetje jammer. Het is in elk geval goed dat Sony ons alvast waarschuwt. Zo voorkomt het merk een hype én eventuele teleurstellingen. Zet in ieder geval donderdag 6 augustus in je agenda voor dit PS5 evenement.