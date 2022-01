Sony laat je alles over Gran Turismo 7 zien op de PS5

En ook op de PlayStation 4, want Gran Turismo 7 verschijnt op beide platformen.

Het is nog te vroeg om te spreken over slapeloze nachten, maar 4 maart komt langzaam steeds dichterbij. Een datum waar fans van de langlopende gamefranchise Gran Turismo halsreikend naar uit kijken. Deel 6 verscheen zo’n 10 jaar geleden en dus hebben liefhebbers lang moeten wachten op dit zevende deel.

Gran Turismo 7

Sony begrijpt ook wel dat de release erg speciaal is. Daarom staat de eerste State of Play geheel in het teken van Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5. Aankomende woensdag 2 februari om 23:00 live op YouTube is de State of Play te volgen. Sony zegt dat de livestream iets meer dan een halfuur duurt en allerlei aspecten van GT7 gaat laten zien. Denk aan unieke features voor de PS5, alle mogelijkheden in de game en informatie over auto’s en circuits. Kortom, echt iets om naar uit te kijken.

Natuurlijk kun je de State of Play de volgende dag of op een later moment nog eens rustig terugkijken als 23:00 niet uitkomt. Nu is al bekendgemaakt dat er niet eerder vertoonde beelden uitgezonden gaan worden. En daar waren we wel aan toe, na al die trailers boordevol recycling. Kortom, 2 februari 23:00. State of Play!