Sony lanceert nieuwe Sony Xperia-serie

Ook deze producent gaat een nieuwe naamstrategie voeren.





Sony zou de nieuwe Xperia-serie eigenlijk lanceren tijdens de MWC in Barcelona, maar het Coronavirus gooide nog voor afgelasting van dit evenement roet in het eten. Dit weerhield Sony er niet van om vanmorgen een serie nieuwe smartphones in de Sony Xperia-lijn te lanceren. Het meest opvallende is wellicht de naamkeuze.

Om het geheugen even op te frissen: met de Sony Xperia 1 lanceerde men eerder het vlaggenschip, terwijl de Sony Xperia 10 de bijbehorende midranger was. Inmiddels heeft men voor de verdere nummering van de Xperia-serie de volgorde aangehouden die men ook voor voor camera’s hanteert. De opvolgers heten dus Sony Xperia 1 II (Romeinse twee) en Sony Xperia 10 II. Dit geldt overigens niet voor de Sony Xperia L-serie, daar heet de opvolger van de Sony Xperia L3 ‘gewoon’ Sony Xperia L4. Kortom, what’s in a name.

Sony Xperia 1 II: weinig onverwacht

Met de Sony Xperia 1 II brengt Sony haar eerste vlaggenschip dat geschikt is voor 5G op de markt. Met een Snapdragon 865 5G-processor in combinatie met 8GB RAM werkgeheugen en 256GB opslagcapaciteit zijn de technische specificaties conform verwachtingen. Verder zien we het 4K Oled-display van 6,5 inch met 21:9 aspect ratio terug. Als extra opties beschik je over HDR en kun je de intensiteit van de kleuren instellen.

Opvallend is dat Sony niet meedoet met de verhoging van de ververssingsrate, maar gebruik maakt van technologie (motion blur, voor de fijnproevers) om de beeldkwaliteit bij 60 Hz te optimaliseren zonder hogere ververssingssnelheid.

Voor de camera’s heeft Sony samengewerkt met Zeiss. Het resultaat is dat er op de achterzijde 3 camera’s van 12 MP zijn ingebouwd (een groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens), die ondersteund worden door een 3D time-of-flight sensor. Daarnaast heeft men de autofocus uitgebreid zodat ook bewegende dieren (met een ratio tot 60 fps) kunnen worden vastgelegd.

De frontcamera van (slechts) 8 MP is verwerkt in de rand van het scherm. Verder kun je video’s opnemen in 4K-resolutie met 24, 35, 30 of 60 fps. Verder is de Pro Camera-app uitgebreid.

Opvallend is dat de batterij van 4000 mAh nog steeds (slechts) 21W fast charging technologie heeft, maar dat de bijbehorende adapter niet wordt meegeleverd.

Daar tegenover staat dat dit toestel, in tegenstelling tot steeds meer andere vlaggenschepen, nog wel is voorzien van de 3,5 mm headphone Jack.

Het toestel is vanaf het tweede kwartaal verkrijgbaar, maar of men met een prijs van naar verwachting EUR 1.199,- veel liefhebbers trekt met deze specificaties lijkt ons de vraag.

Bron: Trusted Reviews

Foto’s: Sony