Sony maakt nieuwe versie PlayStation 5 Digital Edition

Sony tikt zomaar 300 gram van de huidige PlayStation 5 Digital Edition af en niemand weet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Hoewel de beschikbaarheid van PlayStation 5’s nog steeds een drama is, komt Sony alweer met iets nieuws. Volgens Japanse gamewebsite PlayStation Universe heeft Sony de PS5 Digital Edition op een of andere manier 300 gram lichter gemaakt. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de consolemaker dat voor elkaar heeft gekregen.

Lichtere PlayStation 5 Digital Edition

De website spot op de officiële Sony-website een nieuwe handleiding van de PlayStation 5 Digital Edition. Daaruit blijkt dat alle features eigenlijk overeen komen. Er zit eenzelfde AMD-processor in, dezelfde hoeveelheid RAM, opslagruimte, GPU en ga zo maar door. Er is daarentegen één verschil, namelijk het gewicht.

Het origineel woog 3,9 kilo met standaard terwijl de nieuwe variant slechts 3,6 kilo weegt. Nogmaals, alle specificaties zijn hetzelfde, inclusief de afmetingen en materialen. Het is dus een raadsel hoe Sony er 300 gram af heeft weten te tikken.

Wel merkt PSU op dat de voet voortaan met andere schroeven bevestigd wordt. Het zou zomaar kunnen dat andere schroeven voor een iets ander gewicht zorgen. Maar het zijn gewoon andere kopjes op de schroeven. Metaal is metaal, dus het is onaannemelijk dat hier 300 gram op bespaard is.

Wat de achterliggende oorzaak ook is, Sony verkoopt de vernieuwde PlayStation 5 Digital Edition nu al in de Japanse webshop. Het is niet duidelijk of deze versie overal verkrijgbaar is of wordt.