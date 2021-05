Sony Motion Sonic is een bijzondere gadget voor iPhone - Apparata

Een wat ongebruikelijk product, de nieuwe Sony Motion Sonic. Via crowdfunding probeert de Japanse techgigant dit item te lanceren.

Wearables kennen we allemaal wel. Smartwatches bijvoorbeeld, of een fit tracker om je pols. De Sony Motion Sonic is ook een wearable, maar anders dan we ooit eerder hebben gezien. De Motion Sonic draag je om de pols en creëert bijzondere effecten als je een muziekinstrument bespeelt.

Dit is een niche en dat beseft Sony ook. Vandaar dat ze het product niet zomaar lanceren, maar via crowdfunding op Indiegogo geld proberen op te halen. Meerdere instrumenten zijn compatibel met de Motion Sonic. Of je nu een gitaar bespeelt of op een keyboard bezig bent. Het product volgt de bewegingen van je hand en vingers. Vervolgens komt daar een effect uit naar voren.

De Sony Motion Sonic werkt vooralsnog alleen in combinatie met een iPhone via een app op iOS. Ondersteuning voor Android is er op het moment van schrijven niet. Klinkt allemaal maf? Ja, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Gelukkig heeft Sony meerdere voorbeeldvideo’s gemaakt om het concept in actie te zien.

Sony hoopt 61.000 euro op te halen met het project. De Sony Motion Sonic moet 27.200 yen (203 euro) gaan kosten, maar wie het project wil ondersteunen krijgt korting en betaalt 23.900 yen (178 euro) voor het ding.