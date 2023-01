Sony NW-A306 walkman op basis van Android

De nieuwe Sony NW-A306 walkman zal Android als besturingssysteem hebben, meldt het Japanse megaconcern.

Terug van nooit weggeweest: de walkman

Sony is onder gameliefhebbers vooral bekend als de makers van de PlayStation, maar ook de walkmans van Sony waren een begrip. De Sony NW-A306 walkman (€400) komt niet uit de lucht vallen. De walkman is één van de vele apparaten vervangen is door de smartphone. Immers, een walkman is een muziekspeler gekoppeld aan een koptelefoon. En de bits en bytes die op de smartphone staan, zijn natuurlijk veel handiger dan de cassettebandjes vanuit de tijd dat je op schoolreisje naar Berlijn werd gecontroleerd.

Maar toch zweren de echte muziekliefhebbers bij de walkman. Een trouwe schare fans van de Sony apparaten bleef ze kopen. Want ze gingen flink met hun tijd mee. Zo kan je nu de muziekbestanden online downloaden. En anno 2023 is de Sony NW-A306 walkman weer een heel cool apparaat geworden. Pure muziekbeleving zonder dat je afgeleid wordt door je smartphone, dat is eigenlijk hét sterke punt.

Android besturingssysteem

Qua uiterlijk lijkt de nieuwste Sony NW-A306 walkman sterk op een smartphone. Inclusief enkele Google applicaties. Geen wonder. Dit komt omdat er Android op is geïnstalleerd.

Daardoor is dit niet alleen een walkman, maar kan je het ook voor eenvoudige internettaken gebruiken terwijl je geniet van de muziek. En je ziet op het scherm details van het nummer dat je aan het afspelen bent. Dat maakt het een veelzijdig apparaat, waarbij toch de focus ligt op een top geluidsweergave.

Eenvoudig downloaden en streamen

Ook de technische mogelijkheden van de zijn flink vergroot. Het is nog makkelijker om muziekbestanden te downloaden en om te streamen naar bijvoorbeeld een hifi audioapparaat, home cinema set of tv. Met het nieuwste model heeft Sony duidelijk de sterke punten van de smartphone overgenomen.

Sublieme geluidsweergave door gouden contactpunten

Goud is om verschillende redenen populair bij elektronicamakers, ondanks de hoge prijs. Het wordt nooit aangetast door zuurstof, is na zilver de beste geleider en is makkelijk te verwerken. Dus voor echt betrouwbare elektronica wordt vaak goud gebruikt voor het solderen of voor contactoppervlakken. Zo ook door Sony. Daardoor is een goede geluidskwaliteit verzekerd.

Ook wat de rest van het apparaat betreft, heeft Sony bepaald niet bezuinigd op top onderdelen. Dat maakt dat ondanks het kleine volume en het lage gewicht van rond de 100 g, er toch erg goed geluid uit het apparaatje komt.

Daarbij hangt natuurlijk wel veel af van de kwaliteit van je hoofdtelefoon. Want om volop van de kwaliteit van het geluid van dit vrij prijzige apparaat te kunnen genieten, moet daar natuurlijk een eersteklas headset ingeplugd worden.