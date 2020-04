Sony onthult DualSense controller voor PlayStation 5

Voorproefje op de mogelijkheden met PlayStation 5 smaakt naar meer.





Sony verraste vannacht door ineens haar nieuwe DualSense controller voor de PlayStation 5 te presenteren. Logischerwijze heeft men de controller voor de PlayStation 5 als uitgangspunt genomen en daar een aantal opties aan toegevoegd die de reputatie van de PS5 als gaming console van de toekomst moeten ondersteunen. Hierbij heeft men vooral gefocust op geluid en op de ‘haptic feedback’.

Deze haptische feedback moet ervoor zorgen dat je bij het vasthouden van de controller het gevoel ervaart alsof je de game in levende lijve speelt. Zo moet je bijvoorbeeld, als je door het grind rijdt, door kleine trillingen in de console voelen dat je inderdaad over een oneffen ondergrond rijdt. Daarnaast gebruikt men L2 en R2 om je spanning bij handelingen in de game te laten voelen. Zo zal je volgens de beschrijving de weerstand voelen oplopen als je een boog spant om een pijl te schieten.

De extra techniek en stevigere batterij die daarvoor ingebouwd moesten worden zorgden ervoor dat er aanpassingen in het ontwerp gedaan moesten worden om de console gestroomlijnd te houden. Dit heeft men gedaan door de hoek van de handgrepen iets te veranderen en aanpassingen te doen aan de grip, zodat de controller handzaam blijft.

Door de herlaadbare batterij kan men daarnaast het gewicht op peil houden zonder de gameduur te verkorten.

Zoals gezegd is het geluid het tweede focusgebied. Om de gamebeleving maximaal te houden heeft men 3D-geluid ingebouwd en een microfoon, zodat je zonder headset met je medespelers of tegenstanders kunt communiceren. Overigens is er nog wel de mogelijkheid om de headset te blijven gebruiken.

De karakteristieke ‘share’ button, zoals we die van PS 4 kennen, is verdwenen. In plaats daarvan heeft men een ‘create’ button ontwikkeld. Zonder alle details prijs te geven legt Sony uit dat hiermee meer mogelijkheden ontstaan om jouw gameplay-ervaringen vast te leggen. Deze zijn dan echter niet meer alleen om te delen maar ook voor jezelf. Klaarblijkelijk komen er dus bewerkingsopties voor het streamen van jouw gameplay.

Bij een optimale gamebeleving hoort natuurlijk ook verlichting. Om dit te maximaliseren heeft men de DualSense controller uitgevoerd in twee kleuren (in plaats van de enkele kleur). Verder heeft men de lichtbalk, die eerst bovenin geplaatst was, in twee delen opgesplitst en aan de rechter en linker kant in de controller verwerkt.

Wanneer de controller beschikbaar komt en hoeveel hij moet kosten is nog niet bekend. Door de opties (en de mededeling dat men de gamebeleving revolutionair wil veranderen) zijn de verwachtingen voor de console van de PlayStation 5 nu extra hoog gespannen, zeker nu de prijs al onderwerp van veel discussie is.

Bron en beeld: Sony