Sony opent eigen webwinkels voor het verkopen van Playstation 5 consoles

Sony

Sony gaat het lekker zelf doen en opent webwinkels in Nederland voor de verkoop van Playstation 5 consoles en hardware.

Het bedrijf is begonnen met het aanbieden van consoles via zijn eigen site in Nederland. Jammer, de Playstation 5 is net zoals overal niet verkrijgbaar. En daarmee is dit wel een vrij rare actie van Sony. Zeker omdat je ook geen reservering kunt plaatsen of in een wachtrij kan komen te staan.

Sony opent webwinkels voor Playstation 5 consoles

De website is al live gegaan. Playstation Nederland is natuurlijk heel enthousiast en zegt op Twitter dat gebruikers ‘verschillende producten’ in de online winkel kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld hierbij aan een controller. De Playstation 4 is wel verkrijgbaar, maar eigenlijk willen we allemaal een PS5. En dan is het een gemiste kans, om bij de lancering van een nieuwe webwinkel niet de console aan te bieden waar we allemaal op wachten.

Overigens, dit is niet nieuw. Sony verkoopt al via eigen webwinkels in Amerika hun producten. Opmerkelijk genoeg is het daar wel mogelijk om een PS5 te reserveren. Wellicht dat ze dit in Nederland ook nog introduceren. Het bedrijf maakte al eerder bekend om eigen online winkels te openen. Dat bleek in mei uit een statement van het bedrijf aan investeerders. Ze hebben er dus werk van gemaakt en de site is nu online.

Tekorten

De chiptekorten blijven een probleem bij de productie van consoles. Tel hierbij de enorme vraag op en je hebt tekorten. Over de verkoopcijfers heeft Sony niet te klagen, die zijn gelijk aan die van de PS4. Echter, toen waren er geen tekorten. De PS5 had al veel meer verkocht kunnen worden, dus er is wel degelijk sprake van misgelopen inkomsten. Bloomberg bracht naar buiten dat Sony de komende maanden door de tekorten een miljoen consoles minder kan produceren.