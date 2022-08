Sony past PlayStation 5 een klein beetje aan

De hardware van de Sony PlayStation 5 is iets aangepast. Dit is er anders.

Alweer bijna twee jaar verkoopt Sony de PlayStation 5. Tenminste, al twee jaar probeert het merk de console te verkopen. Nog altijd is het apparaat moeilijk verkrijgbaar. In deze periode is er geen nieuwe uitvoering op de markt gekomen. Nog altijd is de PS5 in twee smaakjes verkrijgbaar. Een variant met disklade en een Digital Edition zonder disklade.

Toch heeft Sony een wijziging doorgevoerd. Eentje waar je maar weinig van gaat merken. Tenzij je PS5 optilt. Door deze wijziging verliest de PS5 een paar honderd gram, merkt Press Start op. De ontdekking werd gedaan in Australië.

De versie met disklade is zo’n 300 gram lichter geworden. De digitale 200 gram lichter. Het is niet de eerste keer dat de console is aangepast. In 2021 voerde Sony al eerder een aanpassing door aan het apparaat. De console kreeg een kleinere heatsink.

Recent voerde Sony een prijsverhoging door voor de PlayStation 5. Het apparaat is 50 euro duurder geworden. Voor de variant zonder disklade is de adviesprijs nu 450 euro. Voor de variant met disklade moet je voortaan 550 euro betalen. Nintendo en Microsoft hebben aangekondigd de prijzen voorlopig niet te verhogen.