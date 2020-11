Sony: 'PlayStation 5 houdt rekening met iedereen' - Apparata

Sony kondigt nieuwe toegankelijkheidsopties aan voor de PlayStation 5, waardoor ook mensen met een beperking onbezonnen kunnen gamen.

Sony wil ervoor zorgen dat iedereen kan gamen op de PlayStation 5 en daarom kondigen ze nieuwe toegankelijkheidsopties aan. In een blogpost legt het miljardenbedrijf uit hoe mensen met een beperking precies gebruik kunnen maken van de aankomende console.

Sony onthult PlayStation 5 toegankelijkheidsopties

De blogpost, getiteld “Empowering All Abilities of Gamers” kondigt aan dat Sony haar ‘diverse community van spelers, ontwikkelaars, werknemers en experts erkend en is toegewijd om voor iedereen een exceptionele gaming ervaring te leveren. Met de nieuwe PlayStation 5 toegankelijkheidsopties kunnen mensen met een beperking de graphics en functies dusdanig aanpassen, dat ze beter van de console gebruik kunnen maken.

In de PlayStation 5 accessibility blogpost schrijft Sony dat 15% van de wereldbevolking volgens de World Health Organization een beperking heeft. En Sony is er ook voor die substantiële groep gamers.

De PlayStation 5 krijgt spraak input waarmee je snel teksten kunt schrijven zonder virtueel toetsenbord. Screen Reader leest daarnaast teksten voor zodat blinde en slechtziende gebruikers on-screen tekst kunnen horen. Tevens kunnen doven en slechthorenden berichten typen, die andere party members dan kunnen horen.

Daarnaast krijgen gebruikers de controle over de DualSense controller. Deze specifieke optie maakt het mogelijk om haptische feedback te verminderen of zelfs uit te zetten. Hoe dan precies een slechtziende of slechthorende gamer helpt is niet duidelijk, maar het is in elk geval fijn dat gebruikers zelf de touwtjes in handen hebben.

Tot slot neemt de PlayStation 5 veel toegankelijkheidsopties over van de vorige generatie. Dat wil zeggen text to speech, het aanpassen van de kleuren en het toewijzen van functies aan buttons.

