Sony: PlayStation 5 ook uitverkocht zonder coronavirus - Apparata

De PlayStation 5 is niet aan te slepen, maar volgens Sony was de PlayStation 5 hoe dan ook uitverkocht geweest.

Het is een frustratie van velen. Misschien heb je wel een PS5 in de bestelling staan, of misschien is dat je niet eens gelukt. Feit is dat de PlayStation 5 ontzettend moeilijk verkrijgbaar is. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd kampt Sony met een PlayStation 5 die overal uitverkocht is. Sony zegt echter in een reactie dat dit onvermijdelijk was.

Het feit dat de PS5 uitverkocht is komt volgens sommigen door de coronacrisis. Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment (SIE), stelt echter dat de console hoe dan ook uitverkocht zou zijn. Dat zegt hij in een interview met Tass. Volgens hem zou de leveringen nooit kunnen voldoen aan de vraag van de PlayStation 5. Sony ging er altijd al vanuit dat de console een groot succes zou zijn.

Het coronavirus had volgens Ryan de grootste invloed op de pre-productie van de PlayStation 5. Omdat reizen door het virus onmogelijk was vonden veel werkzaamheden op afstand via videobellen plaats. Een vervelende situatie waar Sony weinig aan kon doen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden en het feit dat de PlayStation 5 overal uitverkocht is, is de console gewoon dit jaar gelanceerd. Hou er echter rekening mee dat de console ook de komende maanden lastig verkrijgbaar zal zijn. Hetzelfde scenario speelt voor de Xbox Series X.