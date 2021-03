Sony sluit definitief de PS3, Vita en PSP Stores (gelekt) - Apparata

Foto @Sony

Sony gaat naar verluidt aankomende zomer de digitale winkels voor de PS3, PSP en PS Vita sluiten. Het is dan niet meer mogelijk om games voor de consoles te kopen.

Het is vanaf deze zomer volgens insiders definitief afgelopen voor enkele oude Sony-consoles. De console-maker gaat de virtuele winkels voor de PlayStation 3, PS Vita en PlayStation Portable waarschijnlijk sluiten. Gamers die nog steeds van een van die devices genieten, moeten snel zijn om hun laatste games nog te kunnen kopen.

Online Stores PS3, Vita en PSP gaan sluiten

Insiders vertellen tegenover TheGamer dat Sony van plan is om aankomende zomer te stoppen met de verkoop van digitale games voor de vermelde consoles. Ergens deze maand gaat Sony het nieuws volgens de bronnen officieel bekendmaken. Eigenaren van de PS3 en PSP kunnen waarschijnlijk tot 2 juli nog digitaal games kopen terwijl de PS Vita Store vanaf 27 augustus zal sluiten.

Het is na die data niet meer mogelijk om digitaal games voor de vermelde consoles te kopen. Games updaten en/of spellen downloaden is dan ook niet meer mogelijk. Je zal wel nog steeds fysieke kopieën van spellen kunnen blijven aanschaffen.

De PlayStation 3 kwam in 2006 uit en werd een gigantisch succes. Er werden in totaal ruim 87 miljoen exemplaren van de console verkocht. Sinds 2017 wordt de zwaar verouderde console niet meer geproduceerd. Ook de PSP (uit 2005) ging meer dan 80 miljoen keer over de toonbank. De PS Vita was daarentegen een commerciële flop met tussen de 10 en 15 miljoen verkochte exemplaren. De handheld console uit 2011 werd in 2019 afgeschreven door Sony.