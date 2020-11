Sony tovert metro Londen om tot PlayStation 5 speelplaats - Apparata

Dit is echt een hele vette actie van Sony, ze hebben de metrostelsels van Londen omgetoverd tot één grote PlayStation 5 speelplaats.

Om de Europese lancering van de PlayStation 5 groots te vieren heeft Sony flink uitgepakt in Londen. In de Britse hoofdstad zijn de vormen van PlayStation terug te vinden in het metrostelsel. De Underground-borden zijn vervangen voor het kruisje, vierkantje en driehoek van de PS-controller. Het rondje hoefden ze niet te doen, want dat is standaard al zo.

Ondergronds is het thema van PlayStation terug te vinden op onder andere de muren. De actie is van korte duur. Slechts 48 uur werd het metrostation Oxford Circus omgetoverd tot PlayStation 5 speelplaats. Ook werden er namen aangepast. Station ‘Mile End’ heette opeens Miles End. Een knipoog naar de nieuwe PlayStation-game Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Andere stationsnamen zijn Ratchet and Clankaster Gate, Gran Turismo 7 Sisters en Horizon Forbidden West Ham.

De nieuwe PlayStation 5 is vanaf morgen niet alleen in Londen, maar officieel vrijwel overal in Europa te koop, waaronder Nederland. Je hoeft morgen echter niet naar de winkel te gaan. Vanwege de pandemie heeft Sony het niet mogelijk gemaakt dat de PS5 op launch day in de winkel gekocht kan worden. Bovendien is de console mondjesmaat beschikbaar. Het zal daardoor niet makkelijk zijn zomaar aan een PS5 te geraken.