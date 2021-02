Sony trekt stekker uit wereldberoemde game studio - Apparata

Grote veranderingen voor de wereldberoemde Japan game studio van Sony. De boel gaat gebukt onder een reorganisatie.

Ape Escape, The Last Guardian, Gravity Rush, Demon’s Souls. Zomaar een paar games die zijn ontwikkeld door Japan Studio. De oudste game studio van Sony gaat ermee stoppen. Althans, er komt een reorganisatie. Dat heeft Sony bekendgemaakt.

Er is voor een deel afscheid genomen van de medewerkers. Ook blijven sommigen nog werken voor Sony. Zo blijft het team dat verantwoordelijk is voor Astro Bot wel behouden. Sony gaat zich meer te focussen op deze gameserie. Logisch, want de game kwam gratis met de PlayStation 5 en iedereen was laaiend enthousiast. Sony zou gek zijn door geen vervolg aan te kondigen.

Er zit een financiële reden achter het sluiten van de studio. De laatste jaren bracht Japan Studio geen geld meer op. Een reorganisatie hing dus al even in de lucht. Japan Studio komt in handen van een nieuwe organisatie per 1 april 2021. Dat heeft een woordvoerder bevestigd tegenover Engadget. Het besluit hoeft dus niet per se slecht nieuws te betekenen. Met de focus op Team ASOBI en Astro Bot kunnen we gave nieuwe titels van deze serie verwachten. Het is afwachten wat deze ontwikkelingen precies gaan betekenen de komende jaren.