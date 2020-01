Sony trekt weer eigen plan voor aankondiging PS5

Sony trekt weer haar eigen plan in een jaar dat olie op het vuur van de console-oorlog zal gooien.





Precies zo lang als ik leef (sinds 1995) waren er een paar opeenvolgende dagen waar ├ílle gamers naar uitkeken. Ik heb het dan natuurlijk over de Electronic Entertainment Expo (E3), de grootste gamebeurs ter wereld. Zo’n beetje alle noemenswaardige aankondigingen werden in deze paar dagen gepropt en als gamer is het weer alsof je een kind in een snoepwinkel bent. Helaas voor gamers die van de Sony-smaak houden, is een deel van de snoepwinkel wederom gesloten.

Vorig jaar skipte Sony voor het eerst de E3 en organiseerde iets eerder een eigen evenement. Niets gemist, zou je zeggen, want de E3 2019 was behoorlijk karig. Ook dit jaar slaat Sony de E3 over en met de aankomende aankondiging van de PlayStation 5 is dat behoorlijk jammer. Sommige fans noemen het zelfs een beetje arrogant van Sony dat ze weer buiten de E3 willen stappen.

Sony zegt zelf het volgende tegenover GamesIndustry.biz: “We hebben een hoop respect voor de ESA (de organisator van de E3, red.) als een organisatie, maar we vinden dat de visie van E3 2020 niet past bij waar bij dit jaar op gefocust zijn.”

Met het statement refereren ze waarschijnlijk naar het feit dat de E3 doorgaans meer gericht is op games en iets minder op hardware. Nu snap ik dat Sony de onthulling van de PlayStation 5 groots wil aanpakken, maar niemand koopt een console tenzij ze er geweldige games op kunnen spelen. Dus die gedachtegang kan ik niet helemaal volgen.

Sony gaat verder: “We bouwen onze wereldwijde evenementenstrategie in 2020 uit door honderden consumentenevenementen over de hele wereld bij te wonen. Onze focus ligt op het betrekken van fans bij de PlayStation-familie door ze toegang te geven tot hun favoriete content.”

Het Japanse gamebedrijf vergeet wel erbij te zeggen dat onderdeel van de PlayStation-familie betekent dat je keihard tegen andere gamers bent. Kijk maar naar het hele Modern Warfare-schandaal. Dat terwijl Microsoft de laatste jaren juist meer toenadering zoekt; die oude gamerrivaliteit is immers hartstikke kinderachtig.

Hoe dan ook, de eerste State of Play, het betreffende Sony-evenement, werd begin mei 2019 georganiseerd. Mogelijk mogen we dus dit jaar ook de PlayStation 5-aankondiging ergens in mei verwachten.

In aanloop naar die onthulling kwamen er al een aantal interessante nieuwtjes rondom de aankomende console uit. Zo mochten we het ‘revolutionaire’ nieuwe logo al officieel aanschouwen. Ook lekte wat informatie over de vernieuwende aankomende controller. Tot slot zou de PS5 ook verrijkt worden met razendsnelle opslag.

