Sony vecht om prijs PlayStation 5 laag te houden

De console moet wel voor een aantrekkelijk bedrag op de markt komen. En dat is een uitdaging.





Eind dit jaar verschijnt de nieuwe PlayStation 5 op de markt. Een moment om naar uit te kijken. Officieel nog niet bekend is de prijs van de console. Hier ligt een uitdaging voor het Japanse techbedrijf. Je wilt de nieuwste technologie kwijt in het apparaat, maar er niet de hoofdprijs voor vragen. De kracht van een console zit hem in het feit dat ze altijd betaalbaar zijn.

Volgens Bloomberg moet Sony hard aan de bak om de prijs van de PlayStation 5 aantrekkelijk te houden. Er dreigen tekorten met betrekking tot de onderdelen voor de nieuwe console. Dat kan weer een effect hebben op de uiteindelijke consumentenprijs. De gebruikte materialen voor de PS5 zouden bij elkaar opgeteld neerkomen op 450 dollar. Ter vergelijking: de kosten voor een PS4 liggen volgens IHS Market op 381 dollar.

Dit heeft tot gevolg dat Sony de PlayStation 5 met de marktlancering misschien met verlies gaat verkopen. Op de lange termijn trekt dit wel recht, want het product zal jaren in de winkels komen te liggen. Wat de uiteindelijke prijs gaat worden is nog gissen, mik op een prijskaartje van zo’n 499 euro.