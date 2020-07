‘Sony verhoogt PlayStation 5 productie met 50 procent’

Blijkbaar verwacht Sony enorme interesse in de PlayStation 5 door de productie flink op te schroeven.

Eind dit jaar verschijnt de PlayStation 5. Nog niet alles is bekendgemaakt over de console uit Japan. Zo zijn ze nog in afwachting wat de prijs gaat zijn van het apparaat. Sony verwacht in elk geval grote interesse in de console, want de productie van de PlayStation 5 is opgeschroefd.

Volgens Nikkei heeft Sony de verwachting bijgesteld. In eerste instantie mikte het Japanse bedrijf op zes miljoen verkochte exemplaren van de PlayStation 5. Nu is die verwachting bijgesteld naar negen miljoen verkochte consoles. Om te voorkomen dat winkels zonder een voorraad van de PS5 komen te zitten zou de productie met 50 procent zijn toegenomen.

Het coronavirus is mede een factor geweest om de productie van de PlayStation 5 naar boven te halen. Meer mensen zitten thuis dan ooit. Zeker in een zwaar getroffen land als de Verenigde Staten is het effect van het virus nog zeker wel tot het eind van het jaar merkbaar. Een logische zet van Sony. Ook de oproep van overheden om meer thuis te werken zorgt voor meer uurtjes in je eigen huis. En ja, om jezelf in huis te vermaken is zo’n PlayStation 5 of Xbox Series X in combinatie met een vette TV zo’n gek idee nog niet.