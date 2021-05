Sony: Verwacht voorlopig geen overvloed aan PlayStation 5's - Apparata

Sony laat weten dat het tekort aan PlayStation 5-consoles nog lang niet voorbij is. Hier is het vooruitzicht voor de komende tijd.

Druppelsgewijs komen er nieuwe ladingen PlayStation 5-consoles binnen, maar helaas ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Volgens Sony zelf gaat het namelijk nog hartstikke lang duren voordat het PlayStation 5-tekort afneemt. Het bedrijf zegt in een besloten gesprek met analisten (gelekt via Bloomberg) dat het nog tenminste een jaar kan duren voordat je naar lieve lust PlayStation 5-consoles kunt kopen.

Tekort PlayStation 5 duurt nog even

Sony is hard bezig om het ontwerp van de PlayStation 5 aan te passen. Zo moeten er minder slecht verkrijgbare componenten voor de console nodig zijn. Het is namelijk niet per se Sony dat niet genoeg PlayStation’s kan maken; het zijn de fabrikanten van fundamentele technologieën die niet genoeg kunnen leveren. Dat doet er daarentegen onder de streep niet toe.

Ik denk dat de vraag niet zal dalen dit jaar en zelfs als we volgend jaar meer PlayStation 5-consoles weten te produceren, zal dat niet voldoende zijn om de vraag bij te houden. Chief Financial Officer Hiroki Totoki

Desalniettemin probeert Sony net zo snel de consoles te verkopen als tijdens het PlayStation 4-tijdperk. Ondanks het tekort wil het bedrijf 14,8 miljoen eenheden van de PlayStation 5 hebben verkocht in het eerste jaar. Dat komt nagenoeg precies overeen met de verkoopcijfers van de vorige generatie.

Kortom, er zijn tekorten vanwege het chiptekort en een gigantische vraag van de tech-industrie. Die zal Sony voorlopig niet kunnen compenseren. Toch ligt het bedrijf goed op koers om de gigantisch succesvolle PlayStation 4 te evenaren.