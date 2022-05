Sony vindt PC interessanter dan PlayStation?

In 2025 wil Sony de helft van zijn games uitbrengen voor de PlayStation en de helft voor de PC en mobiele telefoons.

Het merk kondigt dit aan tijdens zijn jaarlijkse investeerdersdag. Het plan is om in 2025 ongeveer de helft van de releases op PC of mobiel te hebben. In dezelfde presentatie lijkt dat een duidelijke stijging te zijn. Dit jaar is slechts een kwart van de releases voor de PC of mobiel bestemd en de rest voor de PlayStation 4 en 5 consoles.

President van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan verwoordde het als volgt volgens Video Games Chronicle:

Door uit te breiden naar pc en mobiel, en het moet gezegd… ook naar live-services, hebben we de mogelijkheid om te verschuiven van een situatie waarin we aanwezig zijn in een zeer smal segment van de markt voor gamingsoftware, naar aanwezigheid overal

Door het doorgroeien in de PC en mobile gaming groet het aantal mensen dat de games van Sony speelt behoorlijk. Net als het aantal mensen dat er geld aan uitgeeft trouwens, voegt Jim er nog aan toe tijdens de bijeenkomst voor investeerders.

Op dezelfde bijeenkomst blijkt ook dat het uitbrengen van games als Horizon Zero Dawn, Days Gone en God of War op de PC naast de PlayStation, het bedrijf geen windeieren legt. Vorig jaar werd een verkoopbedrag van bijna 75 miljoen euro genoteerd voor PC verkopen en dit jaar verwacht Sony zelfs dik 280 miljoen euro op te halen. Reden genoeg lijkt ons inderdaad om de horizon verder te verbreden naar de PC.