Sony voor de rechter om PlayStation 5 DualSense controller - Apparata

Sony heeft inderdaad een rechtszaak aan zijn broek omtrent de vermeende controllerdrift van de PlayStation 5 DualSense controller.

Vorige week leek het er al aan te komen, maar nu is het officieel. Sony heeft een rechtszaak aan zijn broek hangen voor problemen met de PlayStation 5 DualSense controller, zo schrijft GamesIndustry.biz. Volgens het advocatenkantoor is Sony ‘frauduleus en misleidend’ door de DualSense uit te brengen. Ze zouden namelijk weten dat er controllerdrift zou optreden. Dit moet je over de rechtszaak weten.

Rechtszaak tegen Sony DualSense

Het Amerikaanse kantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith spant een rechtszaak aan tegen Sony vanwege de vermeende controllerdrift van de DualSense. Er zou een grootschalig probleem met de PlayStation 5 controllers zijn waarbij er bewegingen geregistreerd zouden worden zonder dat de speler input geeft.

De class-action rechtszaak (waarbij de aanklager een grote groep vertegenwoordigt) draait om de betrokkenheid van Sony. Volgens het kantoor wist Sony namelijk van de problemen af. Ze zouden hiermee de consument belazerd hebben.

Vanwege Sony’s oneerlijke, misleidende en/of frauduleuze praktijken hebben eigenaren van een DualSense controller verliezen, letsel zelfs, en anderzijds schade geleden. Daarom klaagt de aanklager Sony aan voor het overtreden van consumentenfrauderegels, het breken van garantie en oneerlijk gewin. De aanklager wil monetaire compensatie voor de geleden schade (…) De aanklager in rechtbankdocumenten

Controllerdrift is kennelijk een groot probleem, ook voor andere platformen. Hoewel we in onze PS5 review nergens last van hadden, is het natuurlijk een irritant gegeven. Dat gezegd hebbende is de rechtszaak tegen Sony’s DualSense ook weer typisch Amerikaans. Spelers zouden zelfs letsel hebben opgelopen door controllerdrift?!

Hoe dan ook, getroffen gamers kunnen in elk geval in de Verenigde Staten hun controller naar Sony opsturen. Die repareert de DualSense dan gratis, al zijn de verzendkosten wel voor de gebruiker. Als de rechtszaak doorgaat en de aanklager gelijk krijgt, heeft dat tevens alleen in de V.S. effect.