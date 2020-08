Dit is de nieuwste Sony hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

De Sony hoofdtelefoon heet WH-1000XM4 en heeft een aantal kleine veranderingen in vergelijking met zijn voorganger.

Vandaag heeft Sony het doek getrokken van de WH-1000XM4. Het is de vierde generatie over-ear draadloze koptelefoon van het merk met ruisonderdrukking. Het is de opvolger van de WH-1000XM3 en in vergelijking met dat model zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Volgens Sony heeft de WH-1000XM4 de beste ruisonderdrukking tot op heden. Dit heeft het Japanse techbedrijf bereikt door aan beide kanten twee microfoontjes te plaatsen. Deze microfoontjes kunnen hoge en lage frequencies filteren zodat je bijna niets meer van je omgeving hoort. Verder nieuw is de komst van een Bluetooth Audi SoC. Dit staat voor System on Chip. Wat het doet is de muziek en geluiden 700 keer per seconde aanpassen naar de beste waarden. De eveneens aanwezige HD Noise Cancelling Processor QN1 werkt met een algoritme dat ruisonderdrukking in real time kan uitvoeren.

De Sony WH-1000XM4 heeft een batterijduur tot 30 uur. Je kunt de draadloze hoofdtelefoon snelladen. Met een laadtijd van slechts 10 minuten heb je alweer 5 uur luisterplezier. De hoofdtelefoon is zowel geoptimaliseerd voor Amazon Alexa als Google Assistent.

Je kunt de Sony WH-1000XM4 aanschaffen voor een adviesprijs van 380 euro. De koptelefoon is vanaf heden verkrijgbaar.