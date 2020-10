Sony WH-1000XM4 review - absolute alleskunner - Apparata

Je zoekt de meest comfortabele, moderne en kwalitatieve koptelefoon? De Sony WH-1000XM4 review heeft uitgewezen dat dit misschien je winnaar is.

In een wereld waar we steeds meer leunen op draadloze apparaten zijn draadloze koptelefoons ook steeds belangrijker geworden. De echte audiofanaat zal ongetwijfeld zweren bij een koptelefoon met draad (kan ook gewoon met de WH-1000XM4). De gemiddelde consument heeft echter meer dan voldoende geluidsbeleving met een koptelefoon die je via Bluetooth kunt verbinden. In de markt van luxe koptelefoons zijn Bose en Sony altijd de twee meest dominante spelers geweest. Tijd om Sony’s nieuwste WH-1000XM4 eens aan de tand te voelen in een review.

Comfortabele alleskunner

De nieuwe Sony WH-1000XM4 heeft kleine verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Het zijn echter die verbeteringen die het geheel tot een fantastisch totaalpakket maken. Hij is slim, nog altijd van hoge kwaliteit en een onmiskenbaar Sony product. Je kunt de koptelefoon in twee kleuren kopen. Zilver, wat doet denken aan de Walkman van vroeger, en zwart. Ons exemplaar is een zwarte. Aan de ene kant heb je met een zwarte dat deze zich minder weet te onderscheiden van bijvoorbeeld een Bose QuietComfort. Aan de andere kant is het lekker anoniem. Met donkere kleding valt de koptelefoon lekker weg als je deze om je nek draagt. Want niet iedereen heeft altijd zin om op te vallen met zo’n grote koptelefoon.

Redenen waarom je een koptelefoon verkiest boven kleine in-ear dopjes als bijvoorbeeld AirPods hebben betrekking tot de kwaliteit. Fabrikanten kunnen nu eenmaal meer hardware proppen in een grotere koptelefoon. En dat merk je in alles.

De Sony WH-1000XM4 is een prettige koptelefoon voor onderweg, maar ook thuis kan dit product een belangrijke rol spelen. Met de corona maatregelen roept de regering op zoveel mogelijk thuis te werken. In de praktijk is dit soms makkelijker gezegd dan gedaan. Klussende buren en huisgenoten kunnen een enorme afleidende factor zijn. Sony heeft zeer geavanceerde actieve ruisonderdrukking in de WH-1000XM4 weten te verwerken. Je omgeving vervaagt en je kunt je volledig focussen op je werkzaamheden.

Slimme functies

Sony heeft een aantal slimme snufjes toegevoegd die de veiligheid en comfort ten goede komen. Ga je praten, dan stopt de koptelefoon je afgespeelde content voor 30 seconden. Via de app kun je dit aanpassen naar 15 of zelfs 60 seconden. Praat er iemand anders tegen jou, dan gaat de koptelefoon wel door. Maar door de koptelefoon af te zetten zal ook de content automatisch stoppen. Dit is heel relaxed en werkt in de praktijk fantastisch. Wil je dit niet, dan kan dat ook. Via de app kun je de functies uitschakelen.

Het automatisch stoppen is niet de enige slimmigheid. Zo kun je de actieve ruisonderdrukking op verschillende niveaus aanpassen. Via de Headphones applicatie van Sony op je smartphone krijg je te zien hoe dit werkt. Zo kan omgevingsgeluid desgewenst tot op een bepaald niveau worden doorgelaten. Je blijft dan in ‘de echte wereld’ en bent dus niet compleet doof als er bijvoorbeeld iemand toetert of als hulpdiensten met sirene zich achter je bevinden.

Andere slimmigheden zijn de bediening van de WH-1000XM4 via het oor en het feit dat je de koptelefoon via Bluetooth met meerdere apparaten kunt verbinden. Dit laatste is ontzettend fijn. Je luistert muziek op je smartphone en bent daarmee klaar. Vervolgens open je je laptop en ga je daarop verder. De WH-1000XM4 ‘snapt’ dat en verzorgt de switch voor je. Moet je wel natuurlijk Bluetooth aan hebben staan, anders werkt dit trucje niet.

Je hebt tot 30 uur draadloos luisterplezier met deze koptelefoon. Je kunt de Sony WH-1000XM4 snelladen. De koptelefoon heeft slechts 10 minuten laden nodig om weer 5 uur aan batterijpower te bieden.

Uiterlijk

De Sony WH-1000XM4 heeft een vrij klassieke vormgeving. Onderaan zitten twee knoppen. Dat is de aan/uit knop en een custom knop. De overige bediening verloopt via het touchpad aan de zijkant. De kussens zijn dikker in vergelijking met voorgaande generaties. Ze bieden genoeg comfort om enkele uren draagplezier te bieden. Een film van ruim twee uur kijken is dus geen probleem, in mijn geval heb ik niet één keer last gehad van zere oren.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Sony WH-1000XM4 heeft een adviesprijs van 379 euro. Vanwege de lancering van dit nieuwe model kun je de voorgaande generatie afgeprijsd in de winkel kopen. Toch zou ik je adviseren om door te sparen voor dit model. Het is een investering voor de lange termijn. Aangezien Sony zegt de actieve ruisonderdrukking nóg meer te hebben verbeterd ten opzichte van de vorige generatie, heb je met de WH-1000XM4 de beste luisterplezier. En misschien doe je wel vijf jaar of langer met de koptelefoon.

De WH-1000XM4 is verkrijgbaar in de betere elektronicazaken. Ook online kun je op veel plekken terecht. Even vergelijken om er eentje in de aanbieding te scoren is dus geen gek idee. Zeker met Black Friday in aantocht.

Pluspunten

Kwalitatief in elkaar

Fantastische geluidskwaliteit

Sublieme actieve ruisonderdrukking

Slimme features

Minpunten