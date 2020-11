Sony wil dat je thuis blijft op de PlayStation 5 launch dag - Apparata

Op de dag van de launch zal de PlayStation 5 alleen online verkrijgbaar zijn. Je kunt dus geen console kopen in de winkel!

Fans van de aankomende PlayStation 5 zullen 19 november – de dag van de launch – prominent in hun agenda hebben onderstreept. Maar wat Sony betreft zullen mensen die de console willen toch een beetje geduld moeten opbrengen. In een blogpost kondigt het Japanse gamebedrijf aan dat de PlayStation 5 launch digitaal is. Ofwel, geen consoles fysieke beschikbaar!

Sony houdt PlayStation 5 launch thuis

Hoewel de PlayStation 5 launch waarschijnlijk de grootste game-launch in de moderne geschiedenis gaat zijn, trapt Sony op de rem. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de pandemie, die fans ervan weerhoudt massaal voor de lokale hardware winkel te kamperen.

Er zullen geen eenheden in winkels beschikbaar zijn op de dag van de PlayStation 5 launch (op 12 of 19 november, afhankelijk van je regio). Plan alsjeblieft geen kampeersessies of lange wachtrijen bij je lokale verkooppunt op de dag van de launch, in de hoop dat je een PS5 op te kop kunt tikken. Blijf veilig, blijft thuis en bestel je console online. Sony

Het heeft dus geen zin om op de dag van de launch een PS5 te willen scoren. Winkels zullen geen consoles over de toonbank verkopen. In plaats daarvan heb je eigenlijk maar twee opties. Je kunt je PlayStation 5 online bestellen en laten bezorgen, of online bestellen op (eventueel op de launch dag) in een winkel ophalen.

Rijen zijn onvermijdelijk

In principe is het een slimme poging van Sony om gigantische drukte in winkels te voorkomen. Het is in de praktijk daarentegen nog maar de vraag of het daadwerkelijk nut heeft. En dan hebben we het niet eens over de kans dat winkels weer Sony’s regels aan hun laars lappen.

Gamers gaan immers op 19 november massaal een PlayStation 5 in de winkel ophalen, wat rijen veroorzaakt. Met deze aankondiging zullen meer fans de console alvast online bestellen, nu ze weten dat er geen exemplaren in de winkel zelf zullen liggen. Daarnaast verschuift de drukte deels naar 20 november. Dan mogen winkels vermoedelijk wel vanuit de schappen de PlayStation 5 verkopen.

Toch splits Sony zo wel effectief de twee toestromen van gamers – ophalers en ter plaatse kopers – een beetje op.