'Sony wil met Netflix concurreren door overname Crunchyroll' - Apparata

Sony wil naar verluidt bijna een miljard dollar neerleggen voor anime streaminggigant Crunchyroll, wat geen goed nieuws is voor Netflix.

Volgens insiders staat Sony op het punt om streamingdienst Crunchyroll over te nemen. Als de deal doorgaat, zou Sony plots een zeer grote speler in de streamingwereld kunnen worden. Crunchyroll is namelijk het grootste anime streamingplatform ter wereld. Met de overname zou Sony plotseling een gigantisch publiek naar zich toe kunnen trekken. Wellicht kunnen ze zelfs wat klanten bij Netflix wegsnoepen, gezien die streamingdienst duidelijk ook animepubliek aan wil trekken.

Sony wil Crunchyroll overnemen

Volgens Nikkei zitten de onderhandelingen tussen Crunchyroll en Sony in een gevorderd stadium. De twee zouden al langer rond de tafel zitten, maar tot dusver is er nog geen bedrag afgesproken voor de overname.

Eén ding is wel zeker, Crunchyroll gaat een flinke smak geld krijgen. In eerste instantie werd over bedragen van $1,5 miljard gesproken. Ondertussen zouden de twee elkaar tegemoet gekomen zijn rond de $957 miljoen, omgerekend zo’n €850 miljoen.

Waarom is Sony bereid om zo’n absurde bedragen neer te leggen? Omdat Crunchyroll een begrip is onder animefans. Het Amerikaanse streamingplatform streamt talloze Japanse animatieseries, ofwel anime’s.

Er zouden ruim 70 miljoen mensen wereldwijd van de dienst gebruikmaken, al zijn slechts 3 miljoen van die gebruikers betalende klant. Op Crunchyroll krijg je daarentegen reclame als gratis gebruiker, wat het gigantische bedrag kan verklaren. Om die gebruikersaantallen in perspectief te zetten, Crunchyroll is groter dan bijvoorbeeld Hulu en Disney+. Omdat het in principe gratis is, is dat op zich ook wel logisch. Desalniettemin, een miljoenenpubliek en een grote speler in de streamingwereld.

Netflix baalt?

Zo groot, dat Netflix ongetwijfeld een beetje baalt als de overname doorgaat. Netflix zet al jaren stevig in op anime’s en er staan tal van grote series op de dienst. Met de overname van Crunchyroll door Sony zou de animestreamingdienst waarschijnlijk nog meer aandacht en goede content krijgen. Dat snoept dan misschien zelfs wat gebruikers van Netflix’ achterban af.

Maar zover is het nog niet; de overname is immers nog niet rond.

