Sony Xperia 5 II is nu officieel - Apparata

Met al dat PlayStation 5 nieuws zou je bijna vergeten dat Sony ook de Xperia 5 II heeft aangekondigd. Dit is hem dan.

Sony is lekker bezig de aandacht op zich te krijgen deze week. Hadden we gister het PlayStation event waar miljoenen mensen over hele wereld naar hebben gekeken. Vandaag komt daar een nieuwe smartphone bij in vorm van de Sony Xperia 5 II.

Leken die niet bekend zijn met de benaming van het Japanse techbedrijf zullen misschien denken dat de Xperia 5 II een betere versie is. Nou ja en nee eigenlijk. Zo is de nieuwe Sony Xperia 5 II een kleinere en goedkopere variant op de Xperia 1 II.

Het mag dan een goedkopere smartphone zijn. De specificaties kun je niet echt omschrijven als uitgekleed. Zo heb je een 6.1-inch FHD+ HDR OLED display, 8 GB werkgeheugen, een Qualcomm Snapdragon 865 processor en 128 GB opslag. Dit laatste is uit te breiden, mocht je daar behoefte aan hebben. Verder zit er een 4.000mAh sterke batterij onder de kap. Ook heb je een 3.5mm-ingang voor je koptelefoon.

Over een maandje is de nieuwe Sony 5 II te koop. De smartphone komt in twee kleurtjes, namelijk zwart en blauw. Het mag dan een goedkopere versie zijn. De prijs is met 899 euro niet echt kinderachtig.