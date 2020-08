Sony Xperia 5 II krijgt beestachtige specs

Het lijkt erop dat de nieuwe Sony Xperia 5 II specs krijgt die je van een serieus vlaggenschip mag verwachten.

Samsung, Huawei, OnePlus, OPPO, Xiaomi, LG. Zomaar wat merken die hoge kwaliteit Android-toestellen leveren met sterke specificaties. Ook Sony is al sinds jaar en dag aanwezig op de markt van Android smartphones. En met de nieuwe Sony Xperia 5 II laat het merk zien het zeker op te kunnen nemen tegen de grote jongens.

Officieel is het afwachten wat het Japanse techmerk gaat bieden met deze smartphone. Onofficieel valt al echter wat te melden over het toestel. Via Android Headlines zijn namelijk enkele foto’s en specs gelekt van de telefoon. Zo zou de Sony Xperia 5 II een 6.1-inch 120Hz OLED scherm krijgen met een Qualcomm Snapdragon 865 chip. Sony weet zich te onderscheiden van de rest door te kiezen voor een 3.5mm ingang. Dat zie je nog nauwelijks op high-end smartphones vandaag de dag.

Verder wordt er gesproken over drie 12MP camera’s op de achterkant, 128 GB opslag en 8 GB RAM. Het geheugen zou uit te breiden zijn en er is ondersteuning voor 5G.

Al met al lijkt de Sony Xperia 5 II een dijk van een smartphone te worden. Tel daarbij op dat de telefoon een 3.5 mm ingang heeft voor bedrade oortjes. Dit laatste zal een specifieke doelgroep ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. Het is nu afwachten tot de officiële aankondiging van de telefoon.