Sony Xperia 5 III review – veel duurder, dus ook beter?

Sony heeft dit najaar de Xperia 5 III gelanceerd en wij hebben de smartphone beetgepakt voor een review. Is de hogere prijs iets om van te schrikken?

Geweldig enthousiast waren we vorig jaar over de voorganger van dit toestel, de Sony Xperia 5 II. Het Japanse techbedrijf had de smartphone genoeg kenmerken meegegeven om zich te kunnen onderscheiden van het legioen aan Android smartphones. Naast een geweldige camera, had je een mooi rank design, een 3.5mm headphone jack, een prima aanschafprijs en een opvallend compact gewicht. De vraag is of Sony deze trend kan voortzetten met de Xperia 5 III en in deze review of dat ook echt gelukt is.

Sony Xperia 5 III review – specificaties

We beginnen zoals gebruikelijk met de feiten. Want wat heeft deze Xperia 5 zoal te bieden dan? De nieuwe Sony smartphone heeft een 6.1 inch OLED HDR display met een 21:9 CinemaWide kijkbeeld. Vrij gebruikelijk in het hoge segment en fijn om te hebben is de 120Hz vernieuwingssnelheid van het scherm. De smartphone is met 168 gram weer lekker licht gebleven.

Achter zitten drie cameralenzen. Het gaat hier om een 12 MP + 12 MP + 12 MP constructie. De selfiecamera aan de voorkant beschikt over 8 MP. Voor de liefhebber is het fijn om te weten dat de 3.5mm headphone jack is gebleven. Nog altijd uniek in zijn segment. Verder heb je 8 GB RAM en 128 GB opslag met deze telefoon. Wat dan weer wat magertjes voelt in vergelijking met de concurrentie.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 888 5G processor. Een chipset die we al vaker in de praktijk hebben ondervonden bij andere Android flagship smartphones. Een geweldige processor die snelheid kan combineren met een goede batterijduur. Over batterij gesproken. De Sony heeft een forse batterij met een capaciteit van 4.500mAh. dat is 500mAh meer in vergelijking met zijn voorganger.

En dan de prijs. Die ligt op 999 euro. Een stijging van 100 euro in vergelijking met het model van vorig jaar. Daar ligt misschien ook wel het pijnpunt. Daarover later meer.

Sony Xperia 5 III review – praktijk

De ervaring met de nieuwe Sony Xperia 5 III komt eigenlijk grotendeels overheen met zijn voorganger. Het vergelijkbare uiterlijk en specificaties maken dit meer tot een facelift dan tot een geheel nieuwe smartphone. Het is alsof Sony even de puntjes op de i zet met dit nieuwe model. Een betere processor, een krachtigere batterij. Eigenlijk de standaard verbeteringen die je verwacht met de lancering van een nieuw model.

In mijn praktijkervaring blijft dit een ontzettend lekkere en prettige smartphone. Ook de camera’s stellen zeker niet teleur. Kijk hieronder enkele foto’s die we hebben geschoten met deze telefoon. Een fraaie BMW 540d Touring fungeerde als fotomodel.

Kritiek

En toch heb ik meer kritiek op deze telefoon in vergelijking met vorig jaar. En dat heeft alles te maken met de prijs. In dagelijkse omgang voelt de smartphone niet 100 euro beter in vergelijking met zijn voorganger. Natuurlijk, de vernieuwingen zijn daar en dat is mooi meegenomen. Maar heel eerlijk gezegd mag je voor 999 euro toch wel het maximale verwachten. Zo is het uiterlijk grotendeels hetzelfde aan zijn voorganger.

Wat ik bijvoorbeeld echt mis is het feit dat draadloos opladen niet mogelijk is. Dit was al een misser op het vorige toestel. Maar ja, die was tenminste 899 euro en geen 999 euro. Bovendien verwacht je met een opvolger dat dit aangepakt zou worden. Ik was immers niet de enige met kritiek. Nu kan het nog steeds niet. Bedraad laden kan wel snel met een max van 30W. Dat is redelijk, maar ook weer niet baanbrekend. Er zijn goedkopere smartphones op de markt waarmee je 65W kunt snelladen.

Conclusie

De Sony Xperia 5 III is gewoon nog steeds een goede telefoon. Net als zijn voorganger. Maar je voelt hem al aankomen. Het prijsverschil is fors. In een jaar waarin de meeste kosten voor iedereen toch al duurder worden. Denk aan de energieprijs, de boodschappen bij de supermarkt en ga zo maar door. Voor 999 euro kun je bij heel veel merken terecht. Van OnePlus tot Samsung en van OPPO tot Motorola. En dan moet je echt een liefhebber zijn van Sony om deze Xperia 5 III te verkiezen boven concurrenten die misschien wel meer kunnen voor minder geld.

Pluspunten

Design nog steeds steengoed

Goede camera

Prima specs

Minpunten