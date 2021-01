Sony Xperia Pro: eerste smartphone met HDMI-aansluiting - Apparata

De nieuwe Sony Xperia Pro maakt zijn naam waar. Dit is geen half werk en de eerste smartphone met een HDMI-aansluiting!

Een vlaggenschip van een smartphone krijgt vaak de naam Pro of Ultra aangemeten. Maar hoe Pro zijn die toestellen nu echt? Sony doet in elk geval de naam Pro eer aan met deze nieuwe Xperia. De smartphone is speciaal gericht op professionals.

De smartphone is vandaag officieel gepresenteerd en heeft een prijskaartje van maar liefst 2.500 dollar. Voor dat geld krijg je een 6.5-inch OLED 21:9 smartphone met een Qualcomm Snapdragon 865, meerdere camera’s op de achterkant en een batterij met een capaciteit van 4.000mAh. Aan de onderkant zit een HDMI-aansluiting. Daarmee kun je de Xperia Pro bijvoorbeeld aansluiten op een camera en kan deze zo fungeren als ondersteunende monitor.

En dan het slechte nieuws. Je kon in de vorige alinea al lezen dat we spraken over dollar in plaats van euro. Voor zover bekend komt de nieuwe Sony Xperia Pro niet in Europa op de markt. Het techbedrijf heeft de Amerikaanse markt voor ogen met deze nieuwe smartphone voor professionals. Wellicht dat Sony nog later op deze beslissing terugkomt, maar heb geen valse hoop. Dat kan namelijk een tegenvaller zijn.