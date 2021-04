Sony ziet (eindelijk) geld in PlayStation games op smartphone - Apparata

Sony gaat eindelijk de gigantische smartphone-markt betreden door populaire PlayStation-games op mobiele platforms uit te brengen.

Sony is een gigantisch succesvolle game-maker voor console, maar op smartphone-gebied is het Japanse bedrijf praktisch nonexistent. Daar moet verandering in komen, zo uit blijkt uit een nieuwe vacature die het bedrijf publiceert, aldus Eurogamer. Sony zoekt een Hoofd van Mobile PlayStation Studios voor het omtoveren van PS-games naar smartphone-parels. En dat is een hartstikke logische keuze van ze!

Sony PlayStation games op smartphone

Sony staat al jaren bekend om zijn ijzersterke exclusieve PlayStation-games, maar die werden tot dusver nooit naar andere platformen vertaald. De laatste tijd komen er zo nu en dan PC-ports van populaire PS-spellen uit, maar dat was het wel.

Door een nieuwe strategie op te zetten voor de mobiele afdeling van Sony, moeten ze de gigantische markt aanboren. Veel gamers vergeten het immers vaak, maar de meeste gelijkgestemden gamen op een smartphone. Logisch dus, dat Sony een Hoofd van Mobile PlayStation Studios zoekt om wat van hun epische games naar de smartphone te brengen.

Als de leider van de afdeling, moet je de visie, missie en strategie voor mobiele game-ontwikkeling binnen PlayStation Studios ontwikkelen. Je bent verantwoordelijk voor het commerciële en winstgevende aspect van dit onderdeel van het bedrijf. Sony’s vacature

De nieuwe topman (of vrouw) moet een hoop ervaring hebben bij het leiden van dergelijke teams. Diegene is dan verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie voor de komende 3 tot 5 jaar. Binnen dat tijdsbestek kunnen we dus populaire Sony PlayStation-games op de smartphone verwachten.

Het is verder niet bekend welke titels al dan niet een port krijgen en op wat voor manier. Sony heeft in elk geval genoeg keuzen, aangezien ze exclusieve franchises als Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo, God of War, Street Fighters, Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Ghost of Tsushima en Ratchet & Clank in handen hebben.