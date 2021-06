Sony's eerste drone is peperduur - Apparata

De Sony Airpeak S1 is de eerste drone van het Japanse bedrijf. Op z’n minst is het ding niet heel voordelig te noemen.

Als het gaat om drones is DJI de absolute koning. Maar ook Sony gaat zich nu mengen in de strijd. Het Japanse techbedrijf heeft zijn eerste drone aangekondigd. Dat is de Sony Airpeak S1.

Sony richt zich meer op de professionele markt met dit apparaat. Althans, met een prijskaartje van 9.000 dollar zul je er niet ontzettend veel consumenten mee gaan aanspreken. Waar het merk bekend om staat zijn prachtige camera’s. En ook deze drone is compatibel om er camera’s van Sony aan te hangen.

Sony Airpeak S1: de mogelijkheden

Het is sowieso geen plug & play drone zoals de consumenten drones van DJI dat wel zijn. Je hebt bijvoorbeeld aparte batterijen nodig om het apparaat te laten vliegen. De drone heeft een maximumsnelheid van meer dan 70 kilometer per uur. Het apparaat is in staat om stabiele beelden vast te leggen, zelfs op zulke hoge snelheden. Dat kan hele gave beelden opleveren.

De vliegtijd is ongeveer 12 minuten, of 22 minuten als je er geen camera aan hangt. Bekijk de bijgevoegde video’s om de Sony Airpeak S1 in detail te bekijken.