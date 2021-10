Sony’s nieuwe speaker is uhh….speciaal?

Sony

Sony heeft een nieuwe speaker ontworpen. Maar het apparaat is niet zo ontworpen als wij denken dat het is.

Het bedrijf brengt wel vaker producten op de markt waarvan mensen zich afvragen of het een succes kan worden. Vaak is het wel zo, maar soms ook niet. Nu heeft Sony de SRS-NS7 bekend gemaakt. Niet echt een pakkende naam, maar goed. Het lijkt op een nekband, maar het is speaker. Cool!

Sony’s nieuwe speaker

Lekker TV kijken, daar kunnen we wel van genieten. Of het nou een serie is of een film, het geluid versterkt de ervaring. Wil je beter geluid, maar niet heel je huis volhangen met boxen, dan is deze nieuwe speaker misschien wel wat voor jou.

Ja, wat is het? Een soort nekband, een sjaal of een massagekussen…Het kan allemaal. Maar als we kijken naar het apparaat lijkt het de bedoeling dat hij (ook) comfortabel moet zijn. De speaker is draadloos, dus je kan er mee bewegen. De kans dat hij valt is dan wel aanwezig, het is veiliger om op één plek te blijven zitten.

Sony

Bioscoopervaring

Het is de bedoeling dat je een kleine bioscoopervaring maakt in je eigen huis. Leg hem in je nek en zet de film aan. Het apparaat is compatibel met natuurlijk Sony Bravia TV’s. Wat nog innovatiever is, is dat het mogelijk is om via een app foto’s te maken van je oorschelpen. Hiermee kan Sony het geluid precies daarheen sturen, voor een optimale ervaring.

Sony

Wees gerust, heb je geen Sony TV dan kan je de speaker nog steeds gebruiken. Je kunt hem aansluiten aan smartphones en laptops. De accu gaat een goede 12 uur mee, dus je kunt zeker 5 films afkijken voordat hij aan de oplader moet. De SRS-NS7 gaat je 300 euro kosten en is van november te koop.