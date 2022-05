Soorten trapondersteuning: wat is het verschil?

Een e-bike heeft een trapondersteuning die ervoor zorgt dat je met een stuk minder moeite langer en sneller kan fietsen. Tussen de elektrische fietsen zitten grote verschillen in hoe de trapondersteuning precies werkt.

Verschillende sensoren

Een belangrijk verschil in de werking van de trapondersteuning is de sensor die gebruikt wordt. Deze sensor bepaalt hoe de trapondersteuning precies werkt.

Een rotatiesensor is de meest eenvoudige sensor die doorgeeft of de pedalen draaien en hoe lang het duurt voordat de trappers volledig rond draaien. Met die cijfers bepaalt de fiets hoe vaak je trapt en hoeveel ondersteuning je nodig hebt.

Het nadeel van de rotatiesensor is dat je niet meteen bij het wegrijden ondersteuning hebt. De sensor werkt namelijk pas nadat het wiel één keer volledig rondgedraaid is, vanaf dat moment geeft de fiets maximale ondersteuning aan de hand van het niveau waar je op in hebt gezet.

Een voorbeeld van een elektrische fiets met een rotatiesensor is de Gazelle PuurNL. Deze Gazelle is vooral geschikt als stadsfiets om korte of middellange afstanden mee te fietsen.

De trapkrachtsensor is het alternatief voor de rotatiesensor. Deze sensor kan registreren hoeveel druk je op de pedalen zet en hoe hard je moet trappen om te blijven fietsen.

Op basis van alle informatie kan de motor bepalen hoeveel ondersteuning jij nodig hebt. Het grote verschil is dat er geen vertraging zit tussen het trappen en de ondersteuning die je krijgt.

Hiermee heb je op de elektrische fiets een veel meer natuurlijke ervaring die overeenkomt met het fietsen zonder elektrische trapondersteuning. De beste elektrische fietsen gebruiken dan ook allemaal een trapkrachtsensor.

Welke trapondersteuning is het best?

De trapondersteuning die je geboden wordt door elektrische fietsen met een trapkrachtsensor is het best. Deze kent geen vertraging in de ondersteuning en werkt dus meteen bij het wegrijden.

Daarmee is een elektrische fiets met trapkrachtsensor de keuze voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse ritjes veel stil komt te staan en opnieuw moet vertrekken.

Ook zorgt de trapkrachtondersteuning voor veel meer comfort. De ondersteuning gaat zeer geleidelijk en voelt veel meer als een natuurlijke fietservaring ten opzichte van een elektrische fiets met alleen een rotatiesensor.

Verder zorgt de trapkrachtsensor ervoor dat je zuiniger fietst omdat deze de ondersteuning aanpast aan jouw trapkracht. Zet je weinig druk op de pedalen, dan zal ook de ondersteuning minder zijn.

De populaire Sparta M7B maakt ook gebruik van de trapkrachtsensor en dat zorgt voor goede reviews. Gebruikers zijn erg tevreden over hoe soepel de elektrische fiets werkt en hoe de ondersteuning zich continu aanpast aan de kracht die je zet.

Welke trapondersteuning is het goedkoopst?

Er zijn naast de sensoren die de trapondersteuning bepalen nog veel meer factoren waar de prijs van een elektrische fiets op gebaseerd wordt. Vooral het motorsysteem is van groot belang voor de prijs.

Toch zie je over het algemeen dat de duurdere elektrische fietsen allemaal een trapkrachtsensor hebben en je bij de meest goedkope fietsen alleen een rotatiesensor hebt.