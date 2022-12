Sophia Antipolis, de Franse wetenschapsstad

Sophia Antipolis was de eerste ’technopole’ in Europa. Wat is deze Franse stad precies en is dit voor Nederland ook een idee?

Sophia Antipolis gesticht in de jaren zeventig

In Frankrijk is het altijd een puzzel om tolwegen te ontwijken en zo kom je nog eens ergens. Een van de opmerkelijkste steden waar ik doorheen ben gereden is Sophia Antipolis. Hoewel de Franse Rivièra een uitgebreide geschiedenis kent van Griekse kolonisatie, is deze stad toch van recente oorsprong, uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

Sophia Antipolis ligt in de Franse regio Alpes Maritimes, vlak bij Nice, bij de Côte d’Azur. De stad ontleent zijn naam aan de vroegere Griekse naam van de vlakbij gelegen kustplaats Antibes, die in de Griekse tijd Antipolis heette.

De omgeving van de stad was een vrij dorre vlakte, maar deze is in de loop van de jaren beplant met bossen. Daarom is de stad op dit moment een groene oase.

Samenbundeling van onderwijs, onderzoek en bedrijven

De stad Sophia Antipolis, waar ongeveer 10.000 mensen wonen, is de thuishaven van universiteiten, technologische bedrijven en van onderzoeksinstituten. De stad ligt in een prachtige omgeving met een mild klimaat, waardoor het een populaire omgeving is om te wonen en te werken. In totaal werken er meer dan 38.000 mensen.

Kracht van het park, annex stad is dat een groot aantal hightech bedrijven, technische universiteiten en onderzoeksinstituten samen zijn gebundeld, waardoor het makkelijk is om contacten te leggen en samen te werken.

Nadelen zijn er ook, maar die hebben voornamelijk te maken met de Franse wet- en regelgeving. Fransen houden niet van risico nemen, maar hebben liever een vaste baan. Hoewel de woonomgeving prettig is, vinden veel mensen Sophia Antipolis nogal saai. Zij wonen daarom liever in een grote stad. Ook klagen veel mensen over het gebrek aan openbaar vervoer, en fietspaden zijn er, helaas, ook niet. Jammer, want de e-bike is de beste uitvinding ooit.

Waarschijnlijk in Nederland niet nodig

In onze kleine postzegel, waar de gemiddelde afstand minder dan 100 km is, doen we het bepaald niet slecht. Bedrijven die in Nederland willen samenwerken kunnen dat vrij gemakkelijk. Binnen een uur ben je op de plaats van bestemming.

Zeker in de Randstad, waar de afstanden erg klein zijn, is het makkelijk om contacten te leggen met geestverwanten. In een enorm en vrij dunbevolkt land als Frankrijk is dat wel anders. Wat dat betreft, hebben we het wel getroffen, en is eigenlijk heel Nederland een Sophia Antipolis.

Aan de andere kant is het misschien wel degelijk een idee om een compactere variant te bouwen in bijvoorbeeld de omgeving van Dronten. Daarmee zouden we de Randstad ontlasten en kunnen we een stimulerende omgeving bouwen voor start-ups en technische samenwerkingsverbanden. Een soort Nederlandse Silicon Valley.