Sound Burger vinyl pick-upspeler terug van weggeweest

De iconische Sound Burger, waarmee je vinylplaten kan afspelen die groter zijn dan het apparaat zelf, is weer in productie gekomen.

Steeds meer vraag naar de Sound Burger

Het zal je niet ontgaan zijn als muziekliefhebber; vinyl is weer helemaal in. En met de terugkeer van de langspeelplaat en de singletjes, komen er ook nieuwe en oude hippe platenspelers weer op de markt. Eén van de meest iconische modellen is de Sound Burger, die inderdaad wel wat weg heeft van een hamburger. Maar dan met een vinylplaat als beleg. Veel vinylliefhebbers wachten met smart op de terugkeer van dit model. Dat kan je merken aan stevige prijzen als € 500, die voor dit iconische apparaat op eBay worden betaald. En eindelijk heeft fabrikant Audio-Technica geluisterd.

Uiterlijk van toen met de techniek van nu

Hoewel de retro look nog steeds dezelfde is als die van de iconische Sound Burger uit de jaren 80, is deze nieuwe uitvoering uitgerust met een aantal elektronische snufjes waar muziekliefhebbers in de jaren 80 alleen nog maar van konden dromen. Zo is het apparaat uitgerust met krachtige lithiumionbatterijen. Je hoeft er dus niet drie lompe en in gebruik akelig dure C-celbatterijen in te prikken om 12 uren lang te kunnen genieten, van een onvervalste retro ervaring voor je bij moet laden. Als nostalgie is gedefinieerd als de ervaring van toen met de techniek van nu, dan is dit het ultieme nostalgische gadget.

Anders dan de illustere voorganger, is dit model niet voorzien van een koptelefoon. Wel wordt er een RCA-kabel meegeleverd, waarmee je de pick-up aan je geluidssysteem kan koppelen. En een reservenaald.

Net als de voorganger kan dit exemplaar 33 1/2 en 45 RPM platen spelen. Dit betekent dat je zowel LP’s, als singles af kan spelen. Helaas ontbreekt de mogelijkheid om 78 RPM af te spelen. De 2022 Sound Burger was leverbaar voor € 230, maar is nu alweer uitverkocht.