South Park: The Streaming Wars Part 2 – één grote crypto roast

South Park: The Streaming Wars Part 2 is uit op Paramount+ en is eigenlijk één lange crypto roast.

Paramount+ heeft een deal gesloten met de makers van South Park voor 14 South Park Film Specials en South Park: The Streaming Wars Part 2 is de nieuwste in die reeks. Het is de afsluitende film in de The Streaming Wars reeks.

Het verhaal is als volgt. Er is een enorme droogte in South Park en iedereen wordt er gek van. Maar dan verschijnt er een onwaarschijnlijke redder in nood die het waterpark bezit. Wat als we water nu eens vervangen door… urine?

Fortune Favors the Brave

Dat is het vertrekpunt van één grote cryptometafoor. Om die helemaal te volgen moet je eigenlijk even onderstaande Matt Damon “Fortune Favors the Brave” commercial bekijken die hij maakte voor Crypto.com. In de serie werd hij al op de hak genomen, maar in deze film gaat de crypto roast naar een heel nieuw level. Kijk ze maar eens na elkaar.

New South Park movie aired tonight.



They made fun of Matt Damon selling out for Crypto and



uh



well pic.twitter.com/FTIXSbRRbL — Dyme (@CryptoParadyme) July 13, 2022

Fun fact: als je ten tijde van de bovenstaande reclame 1000 euro in Bitcoin zou hebben gestopt dan zou daar nu nog 325 euro van over zijn. Reden genoeg voor South Park om een heleboel celebrities die crypto gepromoot hebben flink in de zeik te nemen. Letterlijk.

developing a theory that trey and matt lost a lot of money on crypto pic.twitter.com/MioxONVK8D — Dyme (@CryptoParadyme) July 13, 2022

South Park: The Streaming Wars Part 2 is exclusief voor Paramount+, dat hebben we hier niet in Nederland. In augustus komt wel SkyShowtime naar ons land waar veel content van Paramount+ op te zien zal zijn. Naar verwachting ook de South Park specials.