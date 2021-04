Space Jam vervolg: LeBron James ontmoet Bugs Bunny - Apparata

@Warner Bros

Basketballer LeBron James ontmoet Bugs Bunny en de andere Looney Tunes-karakters in de eerste trailer van het Space Jam-vervolg.

Space Jam kwam uit in 1996 en dat is toch wel een tijd geleden. Nu komt er een vervolg en is de trailer online gezet. NBA-basketballer LeBron James en een team van geanimeerde Looney Tunes-personages moeten een virtuele basketbalspel winnen tegen de gedigitaliseerde kampioenen van een kwaadaardige A.I. in Space Jam: A New Legacy.

Space Jam

Het origineel, met zijn mix van live-actie en animatie, werd een van de meest iconische films van de jaren negentig. Space Jam kreeg destijds gemengde recensies. Het was wel een kassucces en verdiende wereldwijd meer dan $230 miljoen. In de loop der jaren is het een cultfavoriet geworden onder de fijnproevers, vooral voor degenen die jong waren in de jaren negentig.

Het vervolg werkt het basisconcept in het virtuele tijdperk bij, om een visueel hoogstandje te leveren. Warner Bros. deed in de loop der jaren verschillende pogingen om een ​​vervolg te maken en dat is nu gelukt. In juli 2021 komt de film uit.

Trailer

Het origineel is verrassend genoeg gebaseerd op een paar Nike– reclames. Het is een fictief verslag van de terugkeer van NBA-superster Michael Jordan naar basketbal in 1995, nadat hij in 1993 met pensioen ging om honkbal te spelen. In de film valt Jordan in de geanimeerde wereld van Looney Tunes om de zogenaamde “Tune Squad” – alle populairste geanimeerde Looney Tunes-personages – te helpen een basketbalspel te winnen tegen een groep tot slaaf gemaakte aliens genaamd de Nerdlucks. Het vervolg gaat hierop verder. LeBron is een basketballer die op dit moment bijna net zo groot, bekend en rijk is als Jordan. Hij is dus een goede opvolger.

De verhaallijn zullen we niet verklappen, maar de online reacties zijn gemengd. Oordeel zelf door de trailer te bekijken.