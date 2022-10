SpaceX Falcon Heavy vervoert geheimzinnige vracht voor de US Space Force

De Falcon Heavy op het lanceerplatform. Bron,credit: SpaceX.

Niet alleen helpt SpaceX het Oekraïense leger in hun gevecht tegen de Russen, ook het Amerikaanse leger weet de ruimtevaartfirma van Musk te vinden. Zo vertrekt er binnenkort een mysterieuze vracht op weg naar de ruimte. Een grote lading, waarbij de enorme capaciteit van de SpaceX Falcon Heavy erg van pas komt.

Meer dan twee jaar vertraging voor geheimzinnige missie

Veel laten de betrokken partijen hier niet over los, alleen dat het zou gaan om een missie met de naam USSF-44 die betrekking heeft op de nationale veiligheid. De missie had al ruim twee jaar eerder moeten vertrekken, maar er waren de nodige technische problemen. Daardoor is de lancering vertraagd.

De totale massa van alle onderdelen van deze missie, 3700 kg, is een fractie van wat deze raket aankan, 64 ton voor een vracht naar Low Earth Orbit en een ruime 27 ton naar een geostationaire baan. Vermoedelijk gaat het dus om een qua volume nogal groot, maar niet erg zwaar object, of groep objecten.

TETRA 1

Van één onderdeel is bekend wat het precies is. Een microsatelliet met de naam TETRA 1, gebouwd door het Boeing onderdeel Millennium Space Systems. Dit wordt een testplatform voor verschillende militaire prototypes en zal naar een zogenoemde geostationaire baan worden gebracht.

Dat is een hoogte, ongeveer 39.000 km, waar de basissnelheid gelijk is aan de draaisnelheid van de aarde. Dat betekent dat als deze satellieten boven de evenaar hangt, hij altijd op dezelfde plaats boven het aardoppervlak blijft hangen.

SpaceX Falcon Heavy blijft populair

Dit is niet de eerste keer dat de SpaceX Falcon Heavy vracht vervoert voor het Pentagon. Zo was er in 2019 de missie STP-2. En het zal niet de laatste keer zijn. Ook voor NASA staan er meerdere missies in de planning. Ze moeten toekomstige ruimtesondes naar de metaalasteroïde Psyche in 2023, Europa Clipper in 2024 en de op donkere materie jagende Roman Space Telescope rond 2026 gelanceerd worden.