SpaceX gaat zwevende lanceerbasis maken

Een nieuw megaproject van het Amerikaanse SpaceX, ze willen een zwevende lanceerbasis gaan bouwen.

Om toekomstige projecten op ambitieuze wijze te lanceren hebben ze bij SpaceX iets nieuws bedacht als het gaat om een lanceerbasis. Elon Musk kondigt de komst van de SpaceXFleet aan. Dit is een zwevende lanceerbasis dat gebruikt moet gaan worden voor missies naar Mars en de maan. Ook supersonische vluchten op aarde moeten gelanceerd worden vanaf deze nieuwe basis.

De nieuwe lanceerbasis van SpaceX komt niet op het vaste land, maar moet in de zee gaan komen. Een oud booreiland ombouwen tot een lanceerbasis behoort tot de mogelijkheden. Werken vanaf zee heeft zo de nodige voordelen. Zo is er de vrijheid om te bouwen en is er geen sprake van geluidsoverlast. Het vervoer van en naar de lanceerbasis zou door middel van een Hyperloop kunnen van The Boring Company. Een ander bedrijf van Elon Musk.

SpaceX is op dit moment personeel aan het aannemen voor het nieuwe project. Het is nog onduidelijk hoelang het gaat deuren voordat we iets concreets kunnen verwachten van deze nieuwe ambitieuze SpaceX lanceerbasis. Eerlijk is eerlijk. Elon Musk heeft zich niet door de coronacrisis laten kleineren. Zijn plannen gaan nog altijd door.