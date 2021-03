SpaceX Startship landt succesvol. Oh nee, toch niet - Apparata

Elon Musk’s SpaceX Starship steeg met succes op en landde. En explodeerde. Check hier de explosieve beelden.

Elon Musk is een pionier. Hij neemt veel risico’s als ondernemer en dat heeft hem onmetelijk succes gebracht. Hij is op dit moment één van de succesvolste ondernemers ter wereld. Maar niet alles gaat goed, zo ook bij zijn bedrijf SpaceX. Musk heeft grote plannen met dit bedrijf en investeert er dan ook veel geld in. Zijn droom is:

“You want to wake up in the morning and think the future is going to be great – and that’s what being a spacefaring civilization is all about. It’s about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can’t think of anything more exciting than going out there and being among the stars.”

Kort gezegd: de toekomst is mooier en daar moet je in geloven. En wat is er mooier dan tussen de sterren te zijn. Maar daar heb je wel goed functionerende ruimtevaartuigen voor nodig.

‘Succesvolle zachte tochdown’

Dit was de beschrijving van SpaceX van de landing van het prototype SN10. Dit is een herbruikbaar en zwaar ruimtevaartuig dat bijna 10 kilometer de lucht in schoot, voordat het terugkeerde naar de grond om te landen. Het belangrijkste verschil tussen deze test en eerdere vluchten is dat het niet alleen goed manoeuvreerde, maar het landde ook zachtjes terug op het ‘landing pad’ in Boca Chica. De landing leek succesvol, maar het vaartuig leunde behoorlijk en er was brand bij de motoren. Tsja, dat is niet goed en daarom explodeerde het na enkele minuten waardoor er niks van overbleef.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



Voorgangers

De voorgangers van de SN10 waren prototypes SN8 en SN9. Deze ondergingen eenzelfde lot tijdens de lancering- en landingstest. De landingen waren of niet zacht genoeg of niet rechtop genoeg, waardoor ook deze prototypes ontplofte. De SN10 heeft dus ook niet het gewenste succes gebracht. Hopelijk hebben we binnenkort meer details over wat er goed ging en wat niet. Musk kennende geeft hij niet op en kunnen we binnen een afzienbare tijd de lancering zien van SN11. Voor nu nam Musk via Twitter afscheid van zijn raket.