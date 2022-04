SpaceX stuurt Starlink internet naar vliegtuigen

Zou Starlink ook in vliegtuigen werken? Ja hoor, dat gaat prima en Elon Musk is daarmee een stap dichter bij streaming in het vliegtuig.

Met Starlink weet Elon Musk praktisch overal op aarde internet af te leveren via een enorm satellietnetwerk. Nu blijkt dat de service niet per se gebonden is aan de aarde zelf. Zelfs ver boven de aardkorst kan er internet afgeleverd worden!

Starlink in vliegtuigen

Mensen hebben veel behoefte aan internet in het vliegtuig, maar dat is niet zo gemakkelijk gezegd als gedaan. Een vliegtuig zou veel extra spullen mee moeten nemen om zo hoog boven de grond internet te kunnen ontvangen. Dat gaat momenteel met een antenne en satellietinternet. Komt je dat bekend voor?

Het blijkt ook mogelijk met Starlink, zo schrijft Wall Street Journal, nu Delta Air Lines en SpaceX getest hebben hoe de service in vliegtuigen werkt. Dat blijkt allemaal prima te gaan en kennelijk zonder te veel extra gewicht voor het vliegtuig.

Elon Musk spreekt al ruim een jaar over de internetservice voor vliegtuigen. Hij heeft ondertussen toestemming gekregen van de Amerikaanse FCC. Nu is de laatste horde nog de vliegbond in de Verenigde Staten. Zij moeten ook nog toestemming geven voordat Starlink de internetservice in vliegtuigen mag aanbieden. Het is dan aan vliegmaatschappijen om Starlink aan te kopen.