Spammers sturen nu berichten die van jezelf komen!

Spammers kennen we nu wel, maar als het van je eigen nummer komt is het toch een beetje creepy.

Niet alles wat je in je inbox krijgt is ook daadwerkelijk nuttig of de moeite waard om op te klikken. Als jij van een willekeurig 06-nummer een link krijgt dat ‘je aan de belastingdienst nog 500 euro moet overmaken’, dan moeten alle alarmbellen al afgaan. We hopen dat we nu niks nieuws vertellen, want spammers met willekeurige linkjes zijn al een tijdje gaande. Klik je op die link, dan wordt je opgelicht. Vooral niet doen dus.

Spammers kiezen jou!

Goed, een onbekend nummer met een linkje moet dus de alarmbellen laten rinkelen, maar het wordt toch vrij confronterend wanneer het linkje van… jezelf komt! Het gebeurt verschillende personen uit de VS. Een spambericht dat gewoon zoals alle anderen eruit ziet, maar dan verstuurd vanaf je eigen nummer. Wat dus betekent dat je je eigen nummer, of naam, of profielfoto ziet, terwijl jij natuurlijk jezelf geen spamlinkjes verstuurt. Huh?

Het probleem lijkt veelal met telecombedrijf Verizon te gebeuren in de VS, die er overigens niet zo veel aan kan doen. Jij zelf ook niet, al is het ook niet schadelijk. Het is gewoon een soort camouflage van een spammer, die gewoon jouw eigen nummer gebruikt als dekmantel voor jouzelf. Het is niet zo dat je nummer is gehackt of er een datalek is bij Verizon. Er is wel een spam-report functie, waar Verizon wellicht jouw hulp kan gebruiken om ervoor te zorgen dat deze enge berichtjes niet meer voorkomen. In ieder geval niet meer onder jouw naam.