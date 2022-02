Sparta D-Wiz Fold elektrische vouwfiets breekt vervoer open

De Sparta D-Wiz Fold elektrische vouwfiets springt in een groeimarkt. Is de elektrische vouwfiets de fiets van de toekomst, en maakt Sparta de verwachtingen waar met de D-Wiz Fold?

In future mobility, het vervoer van de toekomst, ontdekken we steeds meer dat niet één vervoermiddel, maar een keten van vervoermiddelen de beste oplossing is om ergens te komen. In het openbaar vervoer bestaat dat concept natuurlijk al heel lang. Zo loop je naar een bushalte, pak je de bus naar het treinstation en pak je de trein naar het vliegveld, of stap je over op de TGV.

Elektrische vouwfiets, onmisbare schakel

Het laatste, en eerste deel van de reis, van je vertrekpunt naar de bushalte, is altijd het lastigste. Vooral als je ver van een bushalte woont. Een vouwfiets is dan ideaal. Daarmee reis je makkelijk naar een busstation of treinstation, en je neemt de fiets gewoon mee.

Een vouwfiets maakt je leven als openbaar vervoer forens een stuk prettiger. En er is natuurlijk één ding dat nog handiger is dan een vouwfiets. Een elektrische vouwfiets, wat anders?

Geen wonder dat bijvoorbeeld in China de opvouwbare e-bike al een van de meest populaire typen elektrische fietsen is. Ook in Nederland zien we deze trend opkomen.

Pionier Sparta komt met de Sparta D-Wiz Fold elektrische vouwfiets

Opgevouwen is de Sparta D-Wiz FOld een handzaam pakketje.

Sparta is altijd al een pionier geweest, de eerste lithium ion fietsen waren van Sparta. Dit verklaart ook waarom dit eigenzinnige merk zich op deze nieuwe veelbelovende markt heeft gestort, met een eigen model. De Sparta D-Wiz Fold elektrische vouwfiets moet de markt gaan verkennen en het aloude fietsenmerk weer stevig op de kaart zetten.

Op de D-Wiz Fold zet je er op weg naar je werk direct de sokken in. Met een snelheid van 25 km per uur haast je je naar de bushalte of het treinstation, waar je deze handzame fiets makkelijk kan meenemen. Een plaats vinden is dus makkelijk. Want eenmaal ingeklapt vouwt de Fold op tot een pakketje van 104 x 99 x 39 cm. Daar kan je makkelijk plaats voor vinden. Eenmaal aangekomen op je eindbestemming hoef je niet te wachten op een bus. Je kan namelijk gewoon op je D-Wiz Fold naar je werk of andere eindbestemming rijden.

Betrouwbare Bosch middenmotor

Het geheim, en kloppend hart van de Sparta D-Wiz Fold is de betrouwbare en krachtige Bosch middenmotor. Hiermee ontwijk je de files en kom je snel op je bestemming aan. Fietspaden, nauwe stadsstraten of andere obstakels? Nu kan je daarom lachen met dit slimme vervoermiddel. Dat ook nog eens voorzien is van stevige antilekbanden en een slim geplaatste accu (achter de zitbuis) van 300 Ah, 400 Ah of 500 Ah. Met deze slimme fiets ben je helemaal voorbereid op de toekomst.

Is de Sparta D-Wiz Fold elektrische vouwfiets voor mij de beste oplossing?

Met een adviesprijs van rond de 2500 euro is de fiets niet goedkoop, maar ook niet heel duur. Reis je vaak met het openbaar vervoer, dan zal deze fiets je leven flink verlichten en je reistijd verkorten. Voor lange fietstochten is de fiets toch wat krap. Daarbij helpt ook niet dat de fiets maar in één, unisex, maat te koop is. Voor lange fietstochten wil je daarom liever een comfortabele Gazelle, Kalkhoff of een Pegasus. Reis je met het openbaar vervoer naar je vakantie, dan is deze fiets wel weer heel handig.