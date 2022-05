Sparta E-bikes als beste getest in AD-fietstest

De elektrische fietsen van Sparta staan al jaren hoog aangeschreven en die status werd door het Algemeen Dagblad nog maar eens bevestigd. In een uitgebreide fietstest kwamen er een aantal Sparta e-bikes als beste uit de test.

Beste elektrische stadsfiets: Sparta A-Shine M8B

De Sparta A-Shine M8B kreeg een 8,3 in de AD-fietstest en werd daarmee uitgeroepen als beste koop. De enige elektrische fiets met een hoger cijfer is honderden euro’s duurder dan de elektrische fiets van Sparta.

Testers hebben de fiets van Sparta als zeer prettig ervaren en de fiets is dusdanig stabiel dat het de indruk wekt dat je lang met de fiets kan. Het is een comfortabele stadsfiets met een Bosch Active Plus middemotor.

Deze middenmotor werkt in combinatie met een trapkrachtsensor waardoor je trapondersteuning meteen bij de eerste keer trappen werkt. Zo heb je altijd ondersteuning op basis van de kracht die je op de pedalen zet.

De fiets kan maximaal 25 kilometer per uur met ondersteuning en heeft een actieradius van 40 tot 80 kilometer. Dit is de afstand die je kunt fietsen met een volle accu, je kunt ook een grotere accu bij deze fiets kopen.

Je kunt de Sparta A-Shine M8B kopen met ketting, maar je kunt ook kiezen voor de uitvoering met een riem in plaats van een ketting. Een riem gaat wel drie keer langer mee dan een ketting en je hebt er minder onderhoud aan.

De AD-fietstest beoordeelt deze fiets als volgens: “Een zeer goede allround fiets met ruime lage instap en stabielframe. Het comfort valt tegen door de smalle banden en stugge vering in het balhoofd”.

Beste prestaties: Sparta D-Rule M8TB Belt

De meest krachtige elektrische fiets met de beste prestaties is de Sparta D-Rule M8TB belt. Deze e-bike heeft een strakke uitstraling en is erg geschikt om dagelijks mee te fietsen.

Het comfort van deze fiets komt door de duoshock vering en het geometrie van het frame. Daarnaast zijn de banden op deze e-bike vrij breed, wat voor nog meer stabiliteit zorgt en waardoor je minder lek rijdt.

Deze e-bike komt uit de Sparta d-serie, waarbij de ‘d’ staat voor het engelse woord voor afstand; distance. Ze zijn dus bedoeld om langere afstanden mee te fietsen en zijn speciaal voor woon-werkritten ontworpen.

In deze fiets is ook een Bosch motor terug te vinden, maar in dit geval gaat het om de Bosch Performance middenmotor. Hij werkt in combinatie met de beste sensoren om direct trapondersteuning te kunnen bieden als je wegfietst.

Je hebt de keuze uit 4 verschillende niveau’s trapondersteuning en de fiets kan maximaal 25 kilometer per uur met ondersteuning. Verder krijg je 8 versnellingen en heeft de e-bike hydraulische schijfremmen.

Als je op zoek bent naar een e-bike voor woon-werkverkeer waarmee je langere tijd op flinke snelheid door kan fietsen is de Sparta D-Rule MT8B een zeer geschikte fiets voor jou.

Wil je nog meer weten over de elektrische fietsen van Sparta? Neem dan ook eens een kijkje in ons artikel met de Top vijf beste Sparta e-bikes.