Specs Samsung Galaxy Note 20 gelekt

Een lekker onthult de specs van de aankomende Samsung Galaxy Note 20 serie. Daar zit één flinke verrassing tussen.

Er was nog weinig bekend over de aankomende grotere broer van de Samsung Galaxy S20. We weten redelijk zeker dat er geen Galaxy Note 20 Ultra komt en dat er waarschijnlijk een nieuwe processor in de Note 20-serie gaat. Maar of het toestel überhaupt de moeite waard is, wisten we nog niet. Maar met de vermeende specs van de Note 20 nu op straat, lijkt het erop dat dat wel goed komt.

Samsung Galaxy Note 20 specs

Dezelfde lekker die suggereerde dat er geen Note 20 Ultra komt, geeft nu in een exclusief interview met YouTuber GregglesTV meer informatie over de specs. Hoe de lekker aan de informatie komt is nog steeds niet helemaal duidelijk; als analyst heeft hij eventueel toegang tot insider informatie. Neem het uiteraard wel met een korrel zout. Voor hetzelfde geld loopt hij maar wat te verzinnen om zijn bedrijf in de publiciteit te krijgen.

Hoe dan ook, de Galaxy Note 20 zou net als zijn kleinere broertje maximaal 16GB RAM krijgen, een vergelijkbare batterij (tussen de 4000 en 5000mAh) maar wel een nog grotere accu voor de Note 20 Plus.

Wat betreft schermgrootte kunnen we uiteraard wat milde upgrades verwachten. Volgens de analyst komt Samsung met een 6.42-inch display voor de gewone Galaxy Note 20 en een 6.87-inch scherm op de Note 20 Plus. Beide toestellen zouden eenzelfde punch-hole camera krijgen.

Volgende stap voor vingerafdrukscanner

Tot dusver geen vuurwerk, maar vooral wat we altijd kunnen verwachten van de Note-variant van een reguliere Galaxy S-serie. Volgens de lekker is er daarentegen wel wat knalvuurwerk te vinden in de specs: de vingerafdrukscanner.

Naar verluidt krijgt de Note 20-serie deze Qualcomm vingerafdrukscanner. Die technologie is nog gloednieuw en hebben we nog niet in een vlaggenschip voorbij zien komen. De ultrasonische vingerscanner heeft twee gigantische voordelen. Allereerst is het oppervlak vele malen groter. Niet meer zoeken naar het perfecte plekje dus. Daarnaast kan hij tot twee vingers tegelijkertijd scanner.

Daarmee gaat de beveiliging van de Galaxy Note 20 keihard vooruit. Natuurlijk is een gewone ultrasonische scanner al een stuk betrouwbaarder dan een goedkopere optische scanner. Maar met twee vingerafdrukken zijn valse positieven of eventueel een hack nog onwaarschijnlijker.

De Galaxy Note 20-serie moet volgens de bron zoals verwacht ergens in augustus of eventueel september in de winkel liggen. De reeks zou samen met de prachtige Galaxy Fold 2 uitkomen.