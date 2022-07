Speed pedelecs: Omzeil files dankzij de Sparta D-Burst

Ben je het zat om elke dag in de file te staan als je naar- en van je werk komt? In dit artikel lees je meer over het omzeilen van files met de Sparta D-Burst Speed pedelec.

Wat is een speed pedelec?

Misschien heb je er wel eens van gehoord: een speed pedelec. Ook wel speedbike of high speed e-bike genoemd. De Speed pedelec is bijna hetzelfde als een e-bike, alleen gaat deze pedelec tot wel 45 kilometer per uur. Een elektrische fiets biedt daarentegen trapondersteuning tot de 25 kilometer per uur.

Je ziet deze snelle versie van de elektrische fiets vooral gebruikt worden door mensen die de dagelijkse rit naar werk avontuurlijker, maar vooral gezonder wilt maken. Het fietsen met een speed pedelec is daarnaast duurzamer dan dat je met de auto gaat én ook nog eens goedkoper. Genoeg redenen dus om je eens te verdiepen in de speed pedelec.

Welke regels zijn er voor het gebruik van de speed pedelec?

Als je een speed pedelec wilt aanschaffen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de regels voor dit vervoersmiddel. Over het algemeen gelden er dezelfde regels als die voor een bromfiets:

je moet minimaal 16 jaar zijn om de speed pedelec te gebruiken;

een bromfietsrijbewijs is verplicht (type AM);

het is verplicht om een goedgekeurde bromfietshelm te dragen. Ben je op zoek naar een goedgekeurde helm voor de speed pedelec? Kijk dan eens naar de Abus Pedelec 2.0 met luchtcirculatie in de helm.

de speed pedelec moet een WA-verzekering hebben;

kentekenbewijs ben je verplicht om bij je te hebben

het is verboden om op een fietspad te fietsen. Je mag alleen op het fiets- bromfietspad of de rijbaan rijden.

Valt de speed pedelec onder de categorie fiets, e-bike of brommer?

De overheid ziet de speed pedelec als een brommer. Je hebt daarom ook een speciale helm nodig als je de speed pedelec wilt gaan besturen. Ook een registratie bij het RDW is nodig. Eenmaal geregistreerd ontvang je een gele kentekenplaat. Per provincie gelden er speciale regels voor zowel de brommer als voor de speed pedelec. Lees je voor aanschaf van deze snelle elektrische fiets dus goed in.

Hoe herken je een speed pedelec?

De speed pedelec is een snellere variant van de elektrische fiets. Je mag met de speed-pedelec niet sneller gaan dan 45 kilometer per uur. Ben je benieuwd hoe je een speed-pedelec herkent? Lees hier de kenmerken van deze tweewieler:

beschikt over een geel kenteken;

de bestuurder van de speed pedelec draagt een (goedgekeurde) helm;

er is een achteruitkijkspiegel aanwezig;

met een speed pedelec wordt er gereden op het bromfietspad of op de rijbaan. Je zal geen speed pedelec tegenkomen op het fietspad.

Sparta D-Burst Speed pedelec Smart METb 2022

Sparta helpt je impact maken dankzij de D-Burst Speed Pedelec Smart METb 2022. Dit is een stoere en krachtige variant van de e-bike. De speed pedelec van Sparta beschikt over een middenmotor met ondersteuning tot wel 45 kilometer per uur. Ideaal voor ritten naar je werk.

Je kan eenvoudig je hartslag en andere gezondheidstatistieken bijhouden via de Bosch Kiox display. Dus; breng je hartslag omhoog en pak de speed-pedelec. Goed voor je conditie en voor je portemonnee!

Speed pedelec proberen?

Nadat je je goed hebt ingelezen over de speed pedelec, is het beste advies om zelf te gaan ervaren hoe een speed pedelec fietst. Alleen op deze manier kan je kijken en voelen of deze snelle variant van de elektrische fiets geschikt is voor je.

Wil je e speed pedelec uitproberen? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak voor een proefrit bij één van de winkels van Fietsvoordeelshop.nl bij jou in de buurt.