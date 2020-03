Speel Assassin’s Creed Odyssey dit weekend gratis!

https://www.youtube.com/watch?v=Hyv5DqLG5RM&feature=emb_logo

Dus jij wil Assassin’s Creed Odyssey gratis spelen? Zo doe je dat.

Met al dat slechte coronavirus nieuws kun je vast wel een opsteker gebruiken. Ubisoft denkt met je mee en komt met goed nieuws voor het aankomende weekend. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om Assassin’s Creed Odyssey te spelen. Geheel gratis.

Als jij het gehele weekend neemt om met Assassin’s Creed Odyssey aan de slag te gaan, dan kom je een heel eind. Helaas is een weekend niet genoeg om de uitgebreide game uit te spelen. Je krijgt echter wel de smaak te pakken. Bovendien gaat het om een lang weekend.

Assassin’s Creed Odyssey is namelijk vanaf donderdag 19 maart tot en met zondag 22 maart gratis te spelen op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. Mocht je de game na afloop willen aanschaffen, dan blijft de behaalde progressie behouden.

Assassin’s Creed Odyssey speelt zich af in het oude Griekenland tijdens de gouden eeuw van Athene, te midden van een van de dodelijkste conflicten in de geschiedenis, namelijk de Peloponnesische oorlog. Spelers kiezen tussen Alexios of Kassandra, een verstoten Spartaanse huurling, en gaan op een epische reis in een levendige, dynamische wereld, waar ze de waarheid over hun mysterieuze verleden ontdekken en legendarische Griekse helden worden.