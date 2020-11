Speel Fortnite en krijg 'gratis' Disney+ - Apparata

Dat klinkt toch als muziek in de oren? Lekker Fortnite spelen en vervolgens nog gratis toegang krijgen tot Disney+ ook. Tenminste, gratis..

Grote kans dat jij als jij Fortnite speelt, je ook wel geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld Netflix of Disney+. Met laatstgenoemde heeft ontwikkelaar Epic Games nu een leuke actie op touw gezet. Men geeft twee maanden gratis toegang tot Disney+ weg.

Om toegang te krijgen tot die twee gratis maanden moet je wel geld uitgeven. Niet aan Disney+, maar aan Fortnite. De promotie werkt namelijk zo dat je twee maanden Disney+ krijgt bij aankoop van een in-game item in Fortnite. Bijvoorbeeld even wat V-Bucks scoren. De actie is van kracht in grote delen over de hele wereld. Om precies te zijn in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

De Gratis Disney+ in combinatie met Fortnite promotie begint op 10 november en eindigt op 31 december. Een vereiste is wel dat je minimaal 18 jaar bent. Toestemming vragen aan je ouders is niet voldoende.

Doe je mee aan deze actie, let dan wel op. De twee maanden Disney+ komen in combinatie met een abonnement. Dat betekent dat een betaald abonnement automatisch gestart wordt na die periode van twee maanden. Wel even annuleren als je wilt voorkomen dat er 7 euro abonnementsgeld wordt afgeschreven.