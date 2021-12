Speel gratis Call of Duty: Vanguard multiplayer

De aankomende dagen kun je gratis de multiplayer van Call of Duty: Vanguard spelen. Dat zit zo.

Heb je Call of Duty: Vanguard nog niet gekocht? En misschien overweeg je de game wel? Wel, deze dagen krijg je de unieke kans om de game geheel vrijblijvend uit te proberen. De Call of Duty: Vanguard multiplayer is namelijk gratis beschikbaar gesteld door Activision.

Met eerdere delen deed het Amerikaanse bedrijf dit al eens. Door Call of Duty een weekend gratis open te stellen leren nieuwe spelers met de game kennis te maken. Activision hoopt natuurlijk dat je na die paar dagen helemaal verknocht bent aan de game en het alsnog koopt.

Tot en met 21 december kun je Call of Duty: Vanguard multiplayer gratis spelen. Je krijgt geen volledige toegang tot de game, maar een beperkt gedeelte. De playlists The Free Kills, Champions Hill en Shipmas 24/7 zijn gratis te spelen.

In de eerste playlist zijn de de spelmodi Team Deathmatch, Domination en Hardpoint te spelen. De tweede playlist bevat de spelmodus Champions Hill. En in de derde playlist ga je 24/7 aan de slag met de map Shipment. De map heeft een makeover gehad voor kerst, maar dat had je natuurlijk al aan de naam gezien.