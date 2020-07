Speel je zo oude games op de PlayStation 5?

We hebben mogelijk een vroegtijdig kijkje in de keuken gekregen als het gaat om oude games op de PlayStation 5.

Sony heeft al veel eerder bekendgemaakt dat je oude games op de PlayStation 5 kunt spelen. Straks heb je dus één console in huis voor je PlayStation 1, 2, 3 en 4 games. Ideaal. Er bestaan echter nog wat onduidelijkheden. Bijvoorbeeld hoe je die oudere games kunt spelen op de console.

Daar is nu wat meer duidelijkheid in gekomen. We nemen de informatie met een klein korreltje zout. Desalniettemin klinkt het aannemelijk. Volgens renka_schedule op Twitter is het zo dat de PlayStation 1, 2 en 3 games vanuit de cloud worden gespeeld. Ze staan dus niet fysiek geïnstalleerd op je PlayStation 5. De cloud simuleert de console en die emulator draait op je PS5.

De info is op basis van een patent van Sony. Hier komt ook meteen een vraagteken naar boven. Een patent wil immers niet zeggen dat Sony dit idee ook daadwerkelijk toegepast heeft op de PlayStation 5. De feature klinkt in elk geval aannemelijk en technisch haalbaar.

De nieuwe PlayStation 5, maar ook de Xbox Series X, verschijnen dit najaar. Wat de console gaat kosten is nog niet bekendgemaakt. In de komende maanden is de verwachting dat Sony meer uit de doeken gaat doen over de console.