Sphero Mini : de robotbal die je bedient met een app

Voor kleine en grote kinderen die uitgekeken zijn op saaie ballen, is er nu de Sphero Mini. Deze robotbal kan je programmeren en ook bedienen met je smartphone.

Wat is de Sphero Mini?

De Sphero Mini is, kort samengevat, een robot in de vorm van een bal. Binnen de bal zitten motortjes, die via wieltjes de bal in beweging kunnen brengen. Dat lukt, omdat het zwaartepunt van de bal niet in het centrum van de bal ligt, maar daar onder. Je kan de bal door middel van een app bedienen, en een route programmeren die de bal dan zal volgen. De robotbal kost ongeveer € 60. Uiteraard doet de fabrikant zijn best om je flink wat extra accessoires te verkopen.

Ook is de bal uitgerust met ledjes, waardoor je hem kan laten knipperen. Een helemaal opgeladen Sphero Mini is goed voor ongeveer een uur speelplezier, voor hij opnieuw opgeladen kan worden. Dat opladen gaat via micro-USB.

Wat kan je er mee?

Je kan de Sphero Mini op verschillende manieren gebruiken. Je kan er bijvoorbeeld een race mee houden, maar je kan de bal ook gebruiken om kinderen programmeren te leren. Dat kan door middel van de bijgeleverde app, die je op een smartphone kan installeren. Daarmee kan je de bal een bepaald parcours laten afleggen. Voor meer gevorderde programmeurs kan je ook in JavaScript programmeren. Kortom, een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met programmeren.

Maar dat is nog niet alles. De meest hilarische mogelijkheid van de Sphero Mini is om met behulp van je gezicht de bal te besturen, Face Drive. Schud je hoofd naar rechts of naar links, en de bal beweegt mee. Ook zijn er verschillende games meegeleverd. Deze kleine bal heeft dus heel wat mogelijkheden, en waarschijnlijk is dit een stuk speelgoed waarop kinderen van 4-8 jaar niet snel uitgekeken zullen raken.